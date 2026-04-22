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碳費漲不漲？彭啓明：5月再討論 國家訂價不符市場機制

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啓明（左）、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀。記者葉冠妤/攝影
環境部長彭啓明（左）、環境部氣候變遷署署長蔡玲儀。記者葉冠妤/攝影

我國碳費制度去年上路，排碳大戶今年5月將首度繳納碳費，初估45億元。立委王育敏今質詢環境部長彭啓明未來是否調升碳費？彭回答，調不調升必須視執行狀況，收完第一筆碳費後再討論。他也坦言當初訂定碳費的調升目標，執行後發現由國家訂定一個價錢並不符合市場機制，未來更傾向用ETS總量管制排放交易。

環境部今於立法院社福及衛環委員會進行「氣候變遷調適現況與全球調適目標接軌之推動情形」報告並備質詢。立委王育敏詢問，原本環境部預估首年碳費進帳60億元，但現在卻只有45億元，短少15億元的原因為何？

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，徵收碳費的目的是減量，環境部提供兩種優惠方案，業者提自主減量計畫，可再區適用每噸碳50元的優惠費率A、每噸碳100元優惠費率B，實際送自主減量計畫的業者超過9成，其中60幾個廠商適用優惠費率A，導致估算值有落差。

王育敏指出，環團質疑自主減量計畫有三大缺失，包括缺科學依據與數據、缺透明監督機制、欠缺具體量化措施。她質疑，國際上普遍利用碳費調升作為減碳的工具，但環境部日前卻說不採取碳費調升，採取的是企業自主減量，但企業計畫卻是如此鬆散。

但彭啓明不認同有這三大缺失。他認為，企業申請自主減量計劃，就必須白紙黑字達成目標，若達不到就回到一般費率，具體目標是一定要做，資訊也都有公告，該開放就開放，計畫列出來的項目也都經專家審議。

王育敏表示，當9成企業採取自主減量，政府也選擇退讓不調升碳費，但這樣的收費制度未來可跟國際接軌、有調升能力？或者當企業反彈，環境部就會退讓？

彭啓明強調，碳費調不調升，是要看執行狀況，5月才會收到第一筆碳費，預計明年可討論後年的碳費。他坦言，當時決定碳費有調升目標，但後來執行也發現，透過一個國家訂定一個價錢來調整，並不符合市場機制，所以他更傾向用ETS總量管制排放交易的做法，能夠把企業真實的碳定價反應到成本上，這是環境部期待的做法。

王育敏質疑，第一年碳費徵收就打折，60億碳費也跟原本預估不一樣，減量目標恐怕很難達成，未來堪憂。但彭啓明反駁指出，企業願意減量減更多這是目標，但目標不是從企業身上拔毛、收很多錢。

立法院 減碳 王育敏

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