為何Starlink不來 數發部曝法規限制：星鏈不接受代理商

立法院交通委員會今天審查電信管理法等修正草案，邀請數發部長林宜敬、NCC代理主委陳崇樹報告並備詢，針對三大低軌衛星營運商中，除最大的星鏈Starlink外，OneWeb已經來台，亞馬遜低軌衛星網路「Amazon Leo」也預計今年將來台，數發部長林宜敬表示因為法規，國外企業不能直接在台經營，但可透過代理商，但目前星鏈不接受此方式。

林宜敬表示國外業者不能直接經營，但可透過代理商模式經營，如亞馬遜、OneWeb均接受此模式，但星鏈目前尚未接受，NCC代理主委陳崇樹表示日、韓等能鬆綁外資限制，多基於簽署自由貿易協定（FTA）等外交前提，或要求外資在當地設置地面站（Gateway）以確保數據主權。

陳崇樹強調星鏈第二代技術發展對產業衝擊更大，以前透過低軌衛星多只能傳送簡訊，未來手機直連衛星將可傳送影像，甚至可取代傳統電信業者，若無本土業者角色，資安與國安恐產生疑慮，只能靠業者自律。