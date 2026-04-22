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天氣熱孩童需戶外活動 綠委盼增遮陰、設指引

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
綠委張雅琳與兒少團體22日呼籲政府增加對兒少友善的運動空間，並建立熱傷害預警機制與指引。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
綠委張雅琳與兒少團體22日呼籲政府增加對兒少友善的運動空間，並建立熱傷害預警機制與指引。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「兒少耐熱程度沒有成人高，應增加遮蔭、友善建築與高溫指引，讓更多兒少能安心進行戶外運動。」綠委張雅琳與兒少團體22日召開記者會指出，家長希望小孩少滑手機，但戶外運動的場地高溫難耐、缺少遮蔭，若時間久了會造成嚴重熱傷害；兒少團體建議，公共建設興建時就該考量散熱、材質與遮蔭。

戶外運動太熱很難受

民進黨立委張雅琳表示，WHO建議兒少要多進行戶外運動，但若環境缺少遮蔭，會面臨熱傷害的健康風險。在氣候變遷愈來愈嚴重下，高溫天氣天數只會愈來愈多，但小孩無論是運動會、打籃球都缺少遮蔭或降溫措施，一方面要多運動減少手機依賴與過胖問題，但又沒有好的環境出去玩，讓兒少形同被丟包。

臺灣還我特色公園行動聯盟政策倡議組長林珦如指出，兒童的高溫承受能力不如大人，但卻是在最需要戶外運動的年紀，他們希望建立兒少友善的高溫預警機制與清楚的行動指引，如今的高溫指引只有針對成人、勞工與長者，而公共空間不應該興建以後才考量遮蔭問題，從開始蓋的時候就要全面評估。

公共設施先考量降溫

林珦如說，興建時應考量遮蔭配置、景觀植栽、空氣流通、水體降溫（生態池、水霧）與表面材料是否會燙傷。中華學生自治協會秘書長王律凱說，兒少是熱傷害的高敏感族群，不僅升溫速度比成人快，因身高較矮、活動空間更接近地表，也更容易暴露在地面熱輻射之中，當大人覺得熱時，孩子可能已瀕臨極限。

張雅琳與兒少團體呼籲環境部，應增加對兒少友善的戶外運動設施預算，建立專屬高溫預警指標，推動公共空間降溫與遮蔭規範，並由教育部與衛福部建立熱傷害機制，讓孩子不只被保護，也有能力辨識風險、主動保護自己。

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民進黨 WHO 張雅琳

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