人生是一本書！生活達人激推圖書館「借人」服務：爸爸是館藏

生活達人陳映如近日在臉書分享，新北市立圖書館推出的一項特別的免費服務「真人圖書館（Human Library）」，主打「借人」而非借書的概念，讓民眾可以直接與不同領域的人對話交流。

陳映如表示，在真人圖書館中，「書」其實是各行各業的達人，也就是所謂的「真人館藏」。只要對某個主題有興趣，例如職涯探索、人生經驗或特定議題，都能免費申請借閱，透過面對面或線上方式與對方交流，進行一對一深度對談。

貼文也提到，相較於單向閱讀資料，這類互動式對話更具臨場感，「有時候一場對話比看很多資料更有感」，也更容易打開不同視角。她並幽默補充，自己的父親也是館藏之一，專長包含道路工程、施工現場與台灣道路發展，甚至能分享熱門話題，如淡江大橋的施工細節。

不少網友看完後直呼新奇，認為這種結合知識與交流的形式相當少見，也有人表示，對於學生或正在探索職涯方向的人來說，能直接向業界人士提問，是相當難得的學習機會。

事實上，新北市立圖書館自2014年8月啟動真人圖書館計畫，打破傳統僅借閱書籍的模式，打造一個沒有壓力的交流場域，讓讀者能與不同背景的「真人圖書」面對面互動，透過傾聽與對話，促進彼此理解與社會交流。

該計畫源自丹麥，核心理念為「去標籤化」，透過與不同生命經驗者對話，降低偏見與刻板印象。目前館藏已累積超過130位，涵蓋專業人士、生命歷練者等多元身分，包括導演、社工，甚至跨性別者或疾病康復者，讓民眾能從第一手經驗理解不同人生。

圖書館官方也說明，真人圖書館採預約制，需提前申請，並於總館進行借閱。每次對談約30至60分鐘不等，依實體或線上形式有所差異，透過這種近距離交流，讓閱讀不再只是文字，而是更具溫度的真實故事。

真人圖書借閱規則

預約與人數

採線上或電話預約（須提前2週），每人每次限借1本，最多10人可同時借閱同一「真人書」。

開放時間

週一至週五10:00–12:00、14:00–16:30開放；週末、國定假日及清館日不開放。

借閱時間

實體45分鐘（可續借15分鐘，最長60分鐘）；線上30分鐘（最長45分鐘）。

借閱限制

一、僅限總館辦理，且限館內閱讀，不提供外借。

二、12歲以下須由家長陪同。

互動規範

一、真人圖書可隨時終止借閱。

二、若違反交流規範，館方可停止服務。

三、借閱結束須辦理還書並結束交流關係。

四、真人圖書為義務服務，若涉及隱私或超出範疇，得拒絕回答。