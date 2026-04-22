賴總統憂供電困難 立委籲縮短核三再運轉審查

面對非核家園政策的轉彎，核安會已於今年3月27日收到核三廠運轉執照換照申請及檢附再運轉計畫相關文件，也已依規畫進行程序審查。有立委今建議，可以縮短每次審查會議的召開時間，即透過縮短行政流程縮短檢查，「核安要嚴審，但和加速審查是可以同步進行的」。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。

根據規定，核能機組再運轉計畫是針對核電廠執照屆期後重新運轉所需的整備作業，後續仍需進行自主安全檢查，自主安檢約需18至24個月，完成後也須提送自主安檢報告至核安會審查，獲審查通過並同意換發運轉執照後，才具備運轉資格。即核三若要再運轉，須提交「再運轉計畫」和「自主安全檢查報告」兩文件。

立委葛如鈞質詢時指出，既然再運轉計畫已經提送核安會審查，自主安全檢查報告是否也已經提送核安會？雖然台電評估大概2027年中才能提交自主安全檢查報告到核安會，但其實是可以分批次提送核安會審查的。

核安會核安管制組長高斌指出，預計第一次實質審查會議將於5月中下旬召開，審查意見只要委員確認即可分階段公開。目前只有收到再運轉計畫，自主安全報告目前還沒有收到，但台電現在也已經在進行。

立委葉元之則指出，核電能減碳、能穩定供電、能降低電價，既然核電有這麼多好處，總統也擔憂對AI產業的供電不如預期，核安會就應該更積極促成核二、核三的再運轉。

葉元之說，5月中將召開核三再運轉計畫的第一次審查會議，通常開完會後還會要台電補報告，建議可以縮短每次開會的時間，讓核三再運轉計畫可以縮短行政流程的時間，但如何確保核安一樣是最高原則，這是不會變的。

陳明真並未正面回應，僅強調核安審查會很有效率。