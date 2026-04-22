快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

下背痛以為是老化…醫師提醒恐藏一部位嚴重關節病變

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
醫師提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機。圖／台北慈濟醫院提供
醫師提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機。圖／台北慈濟醫院提供

許多長輩將身體痠痛歸咎骨頭退化，卻不知背後隱藏嚴重關節病變。73歲李爺爺多年深受下背僵硬與疼痛困擾，原以為正常老化，直到痛到無法行走，且深夜常痛醒，經就醫才得知髖關節嚴重退化，軟骨磨損殆盡，經「正前開微創」人工髖關節置換手術一個月後，終於擺脫寸步難行的窘境。

收治病患的台北慈濟醫院骨科部醫師黃振文表示，髖關節是人體最大的負重球窩關節，由骨盆髖臼與股骨頭構成，表面覆蓋光滑軟骨以吸收日常活動的衝擊，當軟骨因老化、磨損或外傷受損，骨頭間的直接摩擦會引發發炎。

黃振文說，髖關節出現問題的早期徵兆是患者常感到鼠蹊部、大腿內側或下背部疼痛，甚至伴隨僵硬感或「喀喀」異音，若未及時治療會讓患者因怕痛而不願活動，進而導致周邊肌肉萎縮、行動能力大幅下降，嚴重者甚至需長期臥床。

醫師表示，近年發展的「正前開微創手術」，是將大腿前側切開，從股直肌及闊筋膜張肌的肌肉間隙分開，打開關節囊並移除磨損的骨頭及軟骨組織，再置換人工關節零件，此手術可減少肌肉破壞，降低術後疼痛並加快恢復速度。

黃振文說，但「正前開微創手術」並非適合所有病人，體重過重者較難透過肌肉自然間隙進入，視情況將採取傳統手術，另血糖控制不佳者，因易有術後感染，僅能考慮保守治療、注射治療等非侵入療法。

醫師提醒，民眾常將髖關節疼痛誤認為單純下背痠痛或老化，因而延誤就醫時機，若出現持續性髖部或鼠蹊部疼痛，應儘早就醫檢查，平時也可透過維持適當體重、避免長時間負重或不當姿勢，降低關節負擔，也應進行適度肌力訓練與伸展運動，強化周邊肌群以保護關節。

延伸閱讀

7旬婦肩傷難舉到登投手丘 醫倡多元治療重拾行動力

打不掉…2公分結石「躲」腎臟20年 醫師3招終於清光光

基因失控全身長腫瘤！婦罹罕病30多年反覆開刀

基因失控全身狂長腫瘤！28歲起6度開刀保命 全台僅54例

相關新聞

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

挺賴總統核電轉彎？核安會主委陳明真脫口：核電有助穩定電價

因應非核家園的轉彎，攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段。立委今表示，假如台灣沒有核電，勢必面對電力必缺、電價必漲、空汙必增。核安會主委陳明真今指出，核電有助於電價穩定。

賴總統稱須考量核電 核安會主委：不會加速核三再運轉審查

環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，環團會後轉述，賴總統坦言因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。核能安全委員會主委陳明真今表示，賴總統的回應並不會加速核三廠運轉執照換照申請的進度，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安的審查標準。

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

日本東北三陸外海20日下午發生規模7.7強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，日本海溝從去年底開始地震活躍，有發生規模8以上地震的潛力，民眾近期有相關旅日行程需特別注意，該起地震雖對台灣無直接影響，但若是琉球海溝中段或南段發生規模8以上強震，台灣就需高度警戒。

誰的13.5億？「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩提醒最後領獎時限

台灣彩券公司表示，今年2月12日「威力彩」開出新臺幣13.5億元的高額頭獎，由兩注均分，每名幸運得主各得稅前獎金6.77億元，惟這兩名得主迄今尚未出面領獎，領獎期限為今年5月12日（星期二），台灣彩券呼籲中獎人把握最後領獎期限，如未及時完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，亦將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。

碳費漲不漲？彭啓明：5月再討論 國家訂價不符市場機制

我國碳費制度去年上路，排碳大戶今年5月將首度繳納碳費，初估45億元。立委王育敏今質詢環境部長彭啓明未來是否調升碳費？彭回答，調不調升必須視執行狀況，收完第一筆碳費後再討論。他也坦言當初訂定碳費的調升目標，執行後發現由國家訂定一個價錢並不符合市場機制，未來更傾向用ETS總量管制排放交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。