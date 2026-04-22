快訊

獨／殺人肢解10袋棄屍死囚「已經死了」 檢察總長仍提非常上訴

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

幕後／美方開口就要軍購8000億 藍委憂不加碼 川習會後恐遭甩鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋機車道過窄疑慮 侯友宜：與中央逐段會勘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天上午主持市政會議。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天上午主持市政會議。記者葉德正／攝影

淡江大橋預計5月12日通車，機車道卻被民眾批評過窄，不僅容易發生車禍，更阻礙救援。新北市長侯友宜今天受訪表示，大家對於機車道有疑慮，警察局、交通局、消防局與工務局都會會同中央逐段會勘，了解這樣一個設計與使用，能不能安全無虞。

侯友宜說，安全永遠是我們最高的一個原則，面對民意代表與市民對淡江大橋的機車道的使用方式有一些疑慮，都會逐段來會勘，尤其在還沒改變之前，會責令消防局、警察局以及相關單位做救援、救護演練，在碰到狀況時能在第一個時間快速救援機車傷者，在通車後，除安全最高考量，我們一定能在第一時間搶救在橋上受傷者。

淡江大橋即將通車，不過民眾發現，淡江大橋機慢車道雖宣稱2.5公尺寬，但扣除白線標線外空間，機車可通行的寬度不到2.5公尺，考量淡江大橋地處出海口，強風襲擊時騎士若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。

侯友宜 新北 淡江大橋

延伸閱讀

沒事了？淡江大橋機車道挨批像「狗道」公路局：符安全規範

淡江大橋機車道挨批太窄 公路局：已符規範、技術上難拓寬

橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

淡江大橋通車前整備 沙崙路4月24、25日夜間銑鋪交維

相關新聞

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

挺賴總統核電轉彎？核安會主委陳明真脫口：核電有助穩定電價

因應非核家園的轉彎，攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段。立委今表示，假如台灣沒有核電，勢必面對電力必缺、電價必漲、空汙必增。核安會主委陳明真今指出，核電有助於電價穩定。

賴總統稱須考量核電 核安會主委：不會加速核三再運轉審查

環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，環團會後轉述，賴總統坦言因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。核能安全委員會主委陳明真今表示，賴總統的回應並不會加速核三廠運轉執照換照申請的進度，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安的審查標準。

日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

日本東北三陸外海20日下午發生規模7.7強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，日本海溝從去年底開始地震活躍，有發生規模8以上地震的潛力，民眾近期有相關旅日行程需特別注意，該起地震雖對台灣無直接影響，但若是琉球海溝中段或南段發生規模8以上強震，台灣就需高度警戒。

誰的13.5億？「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩提醒最後領獎時限

台灣彩券公司表示，今年2月12日「威力彩」開出新臺幣13.5億元的高額頭獎，由兩注均分，每名幸運得主各得稅前獎金6.77億元，惟這兩名得主迄今尚未出面領獎，領獎期限為今年5月12日（星期二），台灣彩券呼籲中獎人把握最後領獎期限，如未及時完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，亦將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。