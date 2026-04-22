淡江大橋機車道過窄疑慮 侯友宜：與中央逐段會勘

淡江大橋預計5月12日通車，機車道卻被民眾批評過窄，不僅容易發生車禍，更阻礙救援。新北市長侯友宜今天受訪表示，大家對於機車道有疑慮，警察局、交通局、消防局與工務局都會會同中央逐段會勘，了解這樣一個設計與使用，能不能安全無虞。

侯友宜說，安全永遠是我們最高的一個原則，面對民意代表與市民對淡江大橋的機車道的使用方式有一些疑慮，都會逐段來會勘，尤其在還沒改變之前，會責令消防局、警察局以及相關單位做救援、救護演練，在碰到狀況時能在第一個時間快速救援機車傷者，在通車後，除安全最高考量，我們一定能在第一時間搶救在橋上受傷者。

淡江大橋即將通車，不過民眾發現，淡江大橋機慢車道雖宣稱2.5公尺寬，但扣除白線標線外空間，機車可通行的寬度不到2.5公尺，考量淡江大橋地處出海口，強風襲擊時騎士若缺乏足夠避讓空間，易撞擊護欄或發生擦撞。