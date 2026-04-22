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影／極端高溫造成曝曬風險 立委籲政府重視兒童熱傷害問題

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
近年高溫日數增加、極端高溫事件愈加頻繁，立委張雅琳今天與民間團體在「世界地球日」共同舉行記者會呼籲政府，不能再用慢半拍的方式面對孩子的安全，必須盡速把兒少納入高溫治理體系。記者杜建重／攝影
近年高溫日數增加、極端高溫事件愈加頻繁，立委張雅琳今天與民間團體在「世界地球日」共同舉行記者會呼籲政府，不能再用慢半拍的方式面對孩子的安全，必須盡速把兒少納入高溫治理體系。記者杜建重／攝影

近年高溫日數增加、極端高溫事件愈加頻繁，兒童及少年在校園、操場、公園及通學路上的曝曬與熱傷害風險也日益嚴重。立委張雅琳今天與台灣還我特色公園行動聯盟、綠色和平、以及兒少代表在「世界地球日」共同舉行記者會，呼籲政府，當高溫已經成為日常，政府就不能再用慢半拍的方式面對孩子的安全，必須盡速把兒少真正納入高溫治理體系。

張雅琳表示，去年已要求主管機關正視兒少熱傷害問題，環境部後續雖已正式回覆，表示將系統性評估高溫風險，並預計於115年上半年跨部會研議兒少高溫調適因應作為指引，但到目前為止，相關政策仍停留在研議階段。張雅琳強調，高溫不會因為政府還在研議就暫停發生，孩子面對的曝曬與熱傷害風險，都是現在進行式。政府不能一直停在研議，孩子不能等，保護也不能拖，目前政策非常矛盾，一方面鼓勵孩子多運動，但另一方面，面對動輒35度以上的戶外高溫環境，卻缺乏具體的高溫調適措施與行動標準，呼籲環境部要負起統籌責任，盡速完成兒少高溫調適指引，別再讓孩子承受熱傷害的風險。

極端高溫事件造兒童及少年在校園、操場、公園及通學路上的曝曬與熱傷害風險。立委張雅琳（右三）上午與多個民間團體舉行記者會，呼籲政府重視兒童熱傷害議題。記者杜建重／攝影
極端高溫事件造兒童及少年在校園、操場、公園及通學路上的曝曬與熱傷害風險。立委張雅琳（右三）上午與多個民間團體舉行記者會，呼籲政府重視兒童熱傷害議題。記者杜建重／攝影

世界地球日 環境部 記者會

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