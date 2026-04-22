逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

活動主持人、台北市社工工會副理事長沈曜逸帶領現場社工高呼「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」、「國家要道歉，制度要改變」、「政策亮點是詐騙，制度改革要全面」、「重大會議要一線，現場經驗要看見」口號。他說，社工團體多次赴衛福部陳情卻被冷處理，且社安網需跨部門承擔責任，政府應出面道歉、向社會釐清案發原因，「別讓社工成為替罪羔羊」。

台灣社工教育學會常務理事張菁芬代表向行政院內政衛福勞動處副處長賈裕昌遞交陳情書。她說，這份陳情書不到5天，累計逾萬名社工連署，主要訴求為司法審理社工案件，應深入了解國內公私部門社工處境與實務現況，並多方聽取各界對職權界線意見，而政府應扛起系統失靈責任，針對重大社會事件系統性檢討，從源頭防漏補強，「社工非社安網執行者，不是制度漏接唯一承擔者。」

賈裕昌指出，行政院對社工辛勞表達尊敬，已要求衛福部盡快傾聽基層社工聲音，並開會研議做出具體回應。現場社工向賈遞交「保證人地位」證件，但仍強調卓揆未出面讓社工失望，要求「卓揆踹共」，沈曜逸指出，行政院給出難堪回應，讓社工很失望，希望卓院長出面，並在1個月內提出具體措施，給社工工會交代。

花蓮社會工作人員職業工會理事黃浚嘉說，社工在乎社會正義是否被落實，而不是停留在社安網口號中，也在乎生命再次殞落時，國家能否承擔責任，而非讓責任層層下移，最終承擔一切，而社工發揮專業同時，應獲得足夠支持，而非獨自承擔一切，目前社工卻需要再資源有限、權力不足情況下，承擔高壓守在前線，政府應整合托育、公托等兒少資源，改正現行制度缺乏系統性檢討情況。

台北市社工工會理事長陳欣涵指出，政府遇重大社會案件，總拿「社安網」計畫推卸責任，所謂精進社安網，只是增聘社工、優化通報機制、修訂辦法，訂出更多標準作業流程（SOP）讓社工執行，但悲劇不會因此消失，這些口號式政策，反讓民眾誤認社安網完美無暇，在悲劇發生時，社工成為民眾悲痛的出口，而政府只躲在背後，任由基層社工遭辱罵、恐嚇、獵巫，最終讓社工萌生退意。

現場社工高呼「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」、「國家要道歉，制度要改變」、「政策亮點是詐騙，制度改革要全面」、「重大會議要一線，現場經驗要看見」口號。記者林琮恩／攝影