林秋芳前進巴黎參展 作品深受法國觀眾肯定

林秋芳Susan Lin繼八年前巴黎水墨個展之後，再次前來世界藝術之都巴黎當代畫廊展覽，此次截然不同，在創作上已向前邁進，將水墨半抽象化創作結合西方現代創作觀念進入版畫表現，以不同的材料、觀念跨越國境與異文化互動，展出過程作品深受法國觀眾肯定，巴黎觀眾具獨特美學思辯力，作品在展場不斷撞出火花。

林秋芳自去年卸下美術館館長職務，深知重返創作是一條不斷試煉的漫漫長路，在炎炎夏日毅然受邀遠赴紐約駐村創作三個月，探索新的媒材與不同國家的藝術家深度做創作交流並一起發表作品。今年初甫從埃及開羅參與12國國際女性當代藝術大展，春天即馬不蹄前往巴黎，在創作上從個人生命歷程與環境關懷出發，在傳統大家庭聚落長大的林秋芳，歷經了傳統農村生態與生活環境的高度變遷，現代女性面對傳統與當代社會價值觀與認知的衝突，內心存在著強烈糾葛，又因人類快速發展衝擊地球環境，以致威脅未來世代的自然與人文生活的變異與存續問題，在在影響了她在創作表現的核心觀點，從她的作品中展現女性強大生命歷練與創作熱情。

「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展於今年3/30~4/11在巴黎當代畫廊展出。(林秋芳提供)

「跨越之聲：從島嶼綻放的女性創作」展以「思想、族群、多元性」為核心概念，策展人張瑞頻匯聚了9位優秀的台灣女性藝術家，包括賴純純、林秋芳、陳香伶、尹信方、江心靜、莊彩琴、張裴舫、黃沛瀅、賈瑪莉等，透過繪畫、雕塑、裝置、跨媒材等創作，回應性別議題、文化記憶與社會結構，展現台灣女性藝術家在全球化語境中的敏銳觀察與深刻思辨。展出空間位在Passage Choiseul建於19世紀初，是巴黎最長的玻璃拱廊之一。歷經城市變遷，已從昔日文學與戲劇名流的聚集地，轉變為融合生活與藝術的文化空間。柔和的自然光透過玻璃頂穹灑落，映照在作品之間，為本次展覽增添寧靜而深遠的氣質。

本次巴黎策展人張瑞頻(左一)、長期旅歐資深策展人藝術家蘇美玉博士 (左二)、長期旅法藝術家三船文子Ayala(右二) 攝於林秋芳(右一)作品前。(林秋芳提供)

一群女藝術家，在展覽參訪過程進行深度交流，強化了彼此創作上的觀念，更積極參訪多所巴黎與倫敦世界級國家美術館以及知名當代藝術空間，包括巴黎大皇宮馬締斯Matisse大量精彩的晚期剪紙作品，繼續往巴黎東京宮欣賞Cathy de Monchaux女性當代藝術大展,又前往巴黎近郊莫內百年展及故居花園親臨大師生活與創作的美感生活；此行策展人特別拜訪駐法大使館，獲郝培芝大使及巴黎文化中心陳宏星主任親自接待。林秋芳說：她曾在歐洲遺產日與國寶級工藝家陳景林與留法時尚家Yen Lin 許艷玲，於2018年帶領宜蘭染團隊參加巴黎大使館戶內外進行大展及Work shop ,引起法國各界很大讚賞與迴響，此次再度拜訪大使館回憶當年,深深感受到有回家的感覺。法國勘稱是世界藝術之都，林秋芳表示台灣的科技力與經濟力已在世界舉足輕重，我們政府在法國的投資，應該把文化藝術預算的佔比大幅提高，來展現台灣的文化與外交實力，來強化整體國家品牌力」

林秋芳參加宜蘭同鄉旅法吳炫三老師（左）個展開幕合影。(林秋芳提供)

此次展覽藝術家又參加長期旅法31年已85歲仍老當益壯的資深藝術家吳炫三老師個展開幕，見證吳老師強大的靱性與創造力。適逢法國在1900年為萬國博覽會興建的大皇宮，舉行Art Paris 藝術博覽會,大伙積極參訪忙著進行藝術趕集以期擴充國際視野，兩周完成了豐富多元的巴黎藝術饗宴，並與在地旅法資深藝術策展人蘇美玉及陶藝家Ayako 為台南前輩藝術家劉生容後代進行深入交流；此外林秋芳特別參訪巴黎已百年的十七版畫工作室，此行行程滿檔。她形容「真是一個在藝術旅程上既飢渴又飽足的豐收學習之旅。」

這兩周穿梭古今，除了巴黎浸染藝術氣圍，大夥又移動鄰近的倫敦，參訪大英博物館 British museum 泰德美術館 Tate Modern 參觀知名的叛逆女性藝術家催西·艾敏(Tracey Emin ) 40年大型回顧展，以及世界級的大藝廊蕯奇(Saatchi Gallery) 高古軒(Gagosian gallery)及佩斯(Pace gallery)等重量級古典與當代藝術見學，以滋養創作靈魂。偶也停下腳步看看新舊建築交融，感受春天的歐洲氣息、大地復甦新綠吸睛與街景暉映、女藝術家們貪婪的品味視覺饗宴，像雀躍的麻雀般吱吱喳喳相互切磋，我們走走停停體驗當地咖啡與美食！觀看城市的人事物，林秋芳表示「巴黎和倫敦即使來過多回，但是跟不同的人一起展覽一起衝藝術還是頭一回！這兩座國際大城市性格想必民族性和治理方法截然不同，一個浪漫一個理性，很值得一再閱讀見學與玩味！」此次歐洲之行收穫滿滿，為未來創作續積豐富能量。