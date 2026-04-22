影／賴總統重提核電可加速核三重啟？核安會：審查無法加速

因應非核家園的轉彎，攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段。針對賴總統表態支持重啟核電的說法，是否會加速核三啟用的時程？核安會主委陳明真受訪時表示，目前按部就班在審查，無法加速。

立法院教育及文化委員會今天邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。針對環團說重啟核電應該先進行環評一事，陳明真受訪時對此表示，有關輻射防護方面的環評影響是由核安會負責，其他部分核安會會與環境部來磋商處理這方面的問題。至於環保團體跟總統見面，賴總統的說法是否會加速重啟核電的計畫？陳明真說，已經開始審查了，目前就是按部就班審查，無法加速，因為要確定每個步驟都合乎安全要求。

立委柯志恩質詢時也問到，再運轉計畫審查相當考驗台電的回復和技術處理，核安會預估何時才能重啟核電？陳明真表示，具體審查時間要以審查文件和相關進度為主，沒辦法承諾具體的再運轉時間。