台中機場旅服中心晚上6點打烊 議員：近4成航班找嘸人服務

台中國際航線快速擴增，今年再增6條國際航線，已增至26條國際航線。不過民進黨市議員楊典忠指出，台中機場旅遊服務中心仍維持「早上9點到晚上6點」服務時間，導致晚間入境旅客無法獲得諮詢服務，旅服中心形同「唱空城計」。台中市觀光旅遊局長陳美秀表示，將與機場與中央協調，盡量配合航班擴充服務量能。

台中市議會今交通地政業務質詢，市議員楊典忠表示，台中國際機場旅遊服務中心提供包括旅遊諮詢、文宣地圖、旅宿訂房、台灣觀光巴士訂位、智慧裝置充電、雨傘借用等多項服務，是國際旅客進入台中的第一線行政窗口，但目前服務時間僅到晚上6點，查閱台中機場航班資訊，一整天29班入境航班中，有多達11班在晚上6點後抵達，旅客涵蓋港澳、日本等地，約占全日航班37.9%，近四成國際旅客在入境第一時間就面對「無人服務」的旅服中心，服務接待水準與國際城市定位嚴重落差。

楊典忠質疑，中市府每年編列335萬9000元作為台中市旅遊服務中心營運與人員經費，但旅服中心卻只服務到晚上6點，明顯與實際航班脫節，要求觀旅局應將旅遊服務時間涵蓋所有航班，延長至晚間9點，提升台中城市形象。

台中市副市長黃國榮表示，設至旅遊服務中心就是要服務旅客，可以再檢討改善。

觀光旅遊局長陳美秀說，觀光旅遊局將與機場與交通部觀光署三方協調，盡量配合航班調配人力與時間，擴充服務量能。