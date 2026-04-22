幾點去診所人最少？醫揭最佳就診時段：避開高峰降低感染風險

臉書粉專「臭寶爸-兒科陳敬倫醫師」分享，不少新手爸媽擔心帶孩子到診所就醫時，反而增加感染風險，因而詢問何時人潮較少。對此，陳敬倫醫師以自身觀察整理「診所攻略」，從一天、一週到一年不同時段，分析看診高峰與低谷，提供家長參考。

陳敬倫指出，以單日來看，早診剛開門時，多為前一晚出現發燒、嘔吐等症狀的孩童，需在上學前就醫；約10點後人潮會明顯減少，但接近中午關診前，常會出現一波「被學校退貨」的就診潮。下午初期人較少，但4點後隨著放學時間到來，診所人數會逐漸增加。

至於夜診時段，則是全天最繁忙的時間，多數家長與上班族會在下課、下班後集中就醫。醫師建議，家長可善用線上或雲端叫號系統，先行掛號，待號碼接近再前往診所，以降低久候與交叉感染風險。

從一週觀察來看，假日因平日忙碌延後就醫，通常是診所最擁擠的時段；而因周日休診，週一則因累積效應，病患數量也相對較多。此外，週一、週二腸胃炎個案特別常見，推測與週末外食增加有關，加上諾羅病毒傳染力強、潛伏期短，更容易在此時出現症狀。

若從全年變化觀察，春季換季期間過敏患者增加，偶有水痘案例；5至6月為腸病毒高峰；暑假期間因群聚減少，傳染病下降；9月開學後幼童易反覆感冒；冬季則進入流感流行期。醫師也提醒，農曆春節、端午與中秋等節日，因飲食與聚餐頻繁，腸胃炎與食物中毒風險也會提高。

不過其實「能不就醫就不就醫」仍是理想狀態。3至4月氣溫變化劇烈，加上連假期間掃墓、出遊人潮增加，作息與環境變動都可能讓免疫力短暫下降。

羅東聖母醫院王威迪醫師指出，除了勤洗手、戴口罩等外在防護，更應從體內建立免疫力。近年提出的「肺腸軸」概念顯示，腸道菌叢與呼吸道健康存在雙向關聯，腸道健康失衡可能影響呼吸道防禦能力，因此維持腸道好菌、穩定免疫系統，有助降低感染風險。醫師建議日常5招維持良好免疫力：