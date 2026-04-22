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壽司減脂攻略曝光！營養師教4步驟吃法 順序才是重點

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司示意圖。圖／AI生成
壽司示意圖。圖／AI生成

不少人愛吃壽司，卻又擔心熱量過高影響體態。對此，營養師孫語霙在Threads分享「壽司吃不胖4步驟攻略」，強調只要掌握正確順序與選擇原則，即使吃壽司也能兼顧健康與身材管理。

孫語霙指出，首先可在用餐前先喝一碗味噌湯。發酵食物有助於增加腸道好菌，而熱湯也能帶來飽足感，「待會可能會少吃2-3盤」。

第二步建議先攝取蔬菜，以穩定血糖。像是秋葵、洋蔥、包生菜或蘆筍等食材製成的手捲，補充膳食纖維，有助延緩血糖上升。

第三步則是補充優質蛋白質，例如茶碗蒸、毛豆、蛤蠣或生魚片等，建議至少選擇2至3種，有助增加飽足感並維持營養均衡。

最後在主食壽司的選擇上，要特別留意飯量控制。她表示，2貫握壽司的飯量約等於1份全穀雜糧類（約1/4碗飯），若在減脂期間，每餐建議攝取6至8個為佳。此外，可優先選擇生魚片、干貝或蝦子等較理想，「美乃滋、甜滋滋的豆皮吃多的就前功盡棄啦」。

孫語霙提醒，只要掌握「先湯、再菜、接著蛋白質、最後控制澱粉」的原則，就能在享受壽司美味的同時，降低負擔、吃得更健康。

此外，營養師Ricky也在臉書指出，多數人認為壽司清淡低卡，但其實存在「隱形熱量」風險。他表示，關鍵問題不只在魚種，而是醋飯本身。壽司飯為提升風味，通常會加入糖與醋，使熱量比白飯更高，約10貫壽司的飯量就相當於1碗白飯，若再搭配炸蝦天婦羅或甜點，整體熱量容易大幅超標。Ricky強調，減脂期間並非不能吃壽司，重點仍在「選品與順序」。只要懂得控制攝取內容與份量，壽司仍可納入飲食計畫之中。

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