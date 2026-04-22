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影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
高雄社會工作人員職業工會代表阿雀真情告白，這兩年受到了很多震撼教育，驚覺社工可能會被上大手銬，社工會被告，社工要花錢請律師，社工會被當成獵巫的對象。繼續當社工的風險也讓自己思考著，是不是要更戒慎恐懼，變成一個真誠又真心害怕的社工。記者邱德祥／攝影
高雄社會工作人員職業工會代表阿雀真情告白，這兩年受到了很多震撼教育，驚覺社工可能會被上大手銬，社工會被告，社工要花錢請律師，社工會被當成獵巫的對象。繼續當社工的風險也讓自己思考著，是不是要更戒慎恐懼，變成一個真誠又真心害怕的社工。記者邱德祥／攝影

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院

花蓮社會工作人員職業工會理事黃浚嘉表示，本次選在行政院進行抗議，是這兩年已多次前往衛福部，但訴求幾乎受到無視或冷處理，逼不得已這次才來到行政院，「剴剴事件」更是跨部會需面對的問題，希望國家應就此事件公開向大眾道歉，並勇於承擔起制度崩壞的責任。並認為國家的制度，像是在貧窮（社會救助）、居住（社會住宅）、就業服務、公托、早療等政策，至今仍缺乏系統性的盤整與改革。

高雄社會工作人員職業工會代表阿雀，是工作20多年的實務社工。阿雀表示「我每天騎車訪案，去案家、去學校、去醫院，秉持著真誠和許多助人信念一直走下去。直到這兩年，受到了很多震撼教育，驚覺社工可能會被上大手銬，社工會被告，社工要花錢請律師，社工會被當成獵巫的對象。我想繼續當社工，但以上的風險也讓我思考著，是不是要更戒慎恐懼，變成一個真誠又真心害怕的社工。回過頭來發現，社工這個身分是國家給的。但出事了，只能求媽祖，求天上的爸爸，只能自己救自己。擔心會不會被國家這個大老闆推出去當擋箭牌，國家這個大老闆究竟在那裡。」

在場團體一起將連署5天就已達10187人連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件遞交給行政院代表，並且提出以下四點訴求：

一、國家應正式道歉。正視制度未能接住孩子的事實，公開承擔責任，並向社會大眾說明制度缺失與改革方向，而非僅止於個案檢討。

二、停止以「政策亮點」與「精進」流程，加碼回應兒少悲劇。全面盤點在托育、社會救助、住宅政策、家庭支持與兒少保護間的制度性斷裂，進行系統性改革。

三、國家應主動對外說明制度限制，避免誇大不實及咎責文化蔓延，制止將第一線社工與單位作為社會情緒的出口，並且阻止破壞國家社會團結的認知作戰行為，提升社會事件的風險韌性。

四、重大事件的檢視會議與程序，應納入第一線工作者，共同參與解析與調查。呼籲國家重視社工，國家才是兒少生存權益保證人地位。

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情。記者邱德祥／攝影
台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情。記者邱德祥／攝影

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情。記者邱德祥／攝影
台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情。記者邱德祥／攝影

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情。記者邱德祥／攝影
台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情。記者邱德祥／攝影

社工團體今天齊聚在行政院前陳情，遞交由9500人/單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信，以及國家才是保證人地位的物件給行政院。記者邱德祥／攝影
社工團體今天齊聚在行政院前陳情，遞交由9500人/單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信，以及國家才是保證人地位的物件給行政院。記者邱德祥／攝影

政院 行政院 職業工會

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影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

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