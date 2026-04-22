鋒面結構厚實還在發展 水氣明顯減少要等下周日

要變天了。中央氣象署預報員葉致均上午指出，今天天氣穩定，明起至周六受鋒面加上華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩定，尤其是明晚到周五可能會有大雷雨等劇烈天氣出現。此外，東北季風增強，溫度也會明顯下降，

葉致均指出，今天花東沿海有零星降雨情形，宜蘭、花蓮及各地山區要留意午後短暫陣雨。目前華東到華南雲系發展相當厚實，鋒面系統正在組織、發展，且會逐漸南下，馬祖離鋒面比較近，今晚起就會斷續有短暫陣雨或雷雨，明起台灣天氣也會開始轉變。

葉致均指出，明起鋒面通過台灣，且逐漸南壓，周四及周五台灣天氣不穩定，且可能出現劇烈天氣。周五會受東北季風影響，天氣也會明顯轉涼。周六鋒面逐漸遠離，但廣東沿海到華南一帶有一道滯留鋒面，華南雲雨區會有水氣往東移動，所以周六水氣仍偏多。

台灣水氣明顯減少要等到下周日之後，葉致均說，隨著這道滯留鋒面往北抬，環境轉吹偏南風到西南風，天氣也轉趨穩定。

未來降雨趨勢，葉致均說，明天下午半天隨鋒面逐漸接近，中部以北降雨會愈明顯，尤其入夜之後不排除有大雨或局部豪雨，並伴隨有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。周五隨鋒面往南移動，降雨逐漸往南移動，但台灣各地及外島仍有降雨，且西半部容易出現局部大雨。

周六受華南雲雨區東移影響，各地容易下雨，中南部明顯降雨。至於下周日到下周二則轉多雲到晴，東半部及午後山區會有零星降雨。

葉致均指出，溫度方面，今明兩天南部近山區可能出現36度高溫，明天鋒面未影響前各地高溫仍偏高，宜花有29度，其他地區逾30度，台東可能有焚風。

周五及周五隨著鋒面通過及東北季風增強，葉致均說，各地明顯轉涼，北宜花周五到周六高溫約落在22-24度，其他地區約25-28度，低溫只有20度。下周日之後溫度又逐漸回升到30度以上。

周四起到周末受鋒面帶來的顯著天氣轉變，全台有雨；若有雷雨發生，應避免停留空曠處，並盡快進入室內避雨。本報資料照片