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今年僅一場！龍岡米干節長街宴24日開賣 報名得拚手速
桃園龍岡米干節25日登場，活動除了豐富的滇緬文化，還有異域特色美食，往年供不應求的長街宴今年將於5月1日舉行，後天下午2時開放網路登記，數量有限，額滿為止，有興趣的民眾得盡早報名。
龍岡米干節邁入第16年，今年活動包括潑水節、火把節與懷舊益智遊戲，還有廚藝PK大賽，更請到知名電視製作人王偉忠監製定目劇「美味當家」；定目劇將於4月24、25日和5月1、2日晚間6時30分開演，演員陣容堅強，包括湯志偉、范瑞君、吳怡霈、周定緯等人，故事精采可期。
另外，充滿異國風味的長街宴提供哈尼族傳統「簸箕飯」，內容包括紹子米干、酥炸豌豆粉、喃噼野菜等，還有忠貞市場當季食材，也相當有看頭。
桃園市觀光旅遊局表示，往年長街宴席次供不應求，還曾經加開，今年考量量能，僅訂5月1日晚上5時30分舉行，有興趣的民眾得把握機會。長街宴一桌6人，每桌3000元，明天下午2時開賣，數量有限，得把握機會。報名網址: https://www.beclass.com/rid=305263e69dde99929f50。
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