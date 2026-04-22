臺東近海發生規模3.9地震 最大震度2級在成功

2026年4月22日11時15分左右，臺東縣近海發生一場規模3.9的地震。震源深度約43.5公里，屬於淺層地震，震央位於臺東縣政府東北方約44.9公里海域。該次地震為居民帶來明顯搖晃感，中央氣象署測得最大震度為臺東縣成功2級。

最大震度2級地區:臺東縣

在臺東縣成功地區觀測到最大震度2級。此震度屬輕震，大多數人能感覺到室內家具和懸掛物輕微搖晃，靜止汽車亦會輕輕擺動。面對2級地震，民眾可保持冷靜，確保家中懸掛物固定良好，並注意次生災害。

最大震度1級地區:花蓮縣

花蓮縣部分區域感受到1級微弱搖晃，僅在靜止狀態時才能察覺。此等震度不會造成損害，可正常作息。

此次地震釋放能量不大，搖晃程度輕微，未造成損害或緊急事件通報。當前無人員傷亡或災情報告。提醒民眾持續留意中央氣象署發布的地震資訊與安全指引，平時做好防震準備。

地震安全宣導：地震發生時，室內請保持鎮定，採取「趴下、掩護、穩住」的防護動作，並遠離窗戶及高懸吊物。室外應選擇空曠地帶避難，避免靠近建築物、電線桿等危險場所。開車者應平穩減速並停靠路邊，避免急剎車。地震後請檢查家中水、電、瓦斯管線是否有破損，並聽從官方通知和指示以確保安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）