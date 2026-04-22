睡超飽不代表就是好！ 營養師點出就寢「1惡習」死亡率增48％

現代人生活型態多樣，作息常不固定，熬夜追劇、滑手機、假日延後睡覺時間是家常便飯，也因此常導致生理時鐘大亂。有營養師提醒，不只睡眠質量會影響健康，睡眠的時間是否規律也會影響死亡率。

營養師游承逸在臉書發文分享一項針對逾6萬名受試者的研究，透過佩戴穿戴式裝置，得到超過 1,000 萬小時的客觀睡眠數據，並計算「睡眠規律指數」。

該研究在追蹤受試者平均6.5年後發現，睡眠時間最規律的人可降低全因死亡率20-48%、癌症死亡率16-39%及心血管疾病死亡率22-57%，也就是說，睡眠時間越規律的人，死亡風險越低，因為有良好的生理時鐘。

游承逸認為，除了在乎睡眠時間的長短以及品質，也要儘量固定睡覺跟起床時間，而且睡覺跟起床時間不要偏差一小時以上。

有網友留言自認平常要上班，所以每天睡覺和起床時間滿固定，游承逸也回應該網友表示，「大部分的朋友應該都是上班時間規律…放假就難說了」。