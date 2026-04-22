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AI控號誌路口延滯減15% 新莊、鶯歌兩路口今年也要裝

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，透過數據分析調整紅綠燈秒數。圖／新北市交通局提供
新北市交通局逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，透過數據分析調整紅綠燈秒數。圖／新北市交通局提供

AI技術成熟，新北市近年陸續在9條主要運輸、通勤走廊導入AI號誌優化，透過自動偵測車流壅塞程度即時調整號誌時制秒數，新北市交通局統計，已完成路口平均可減少5%道路旅行時間及15%路口延滯。新北市交通局長鍾鳴時在今天市政會議指出，今年將完成三重新莊新北大道31處路口及鶯歌鶯桃路2處路口，提升道路效率。

鍾鳴時在今天市政會議專案報告新北人本智慧永續交通等建設指出，交通發展須以數據為基礎，兼顧經濟發展與弱勢照顧，今年底第二行政大樓啟用，智慧運輸中心將全面導入大數據應用，提升交通管理的即時性與精準度；並配合淡江大橋預計於5月通車及捷運三鶯線朝6月通車目標，相關人行系統、公車接駁、YouBike設置、接送區與停車空間等配套措施，均將如期到位，確保交通順暢銜接。

鍾鳴時指出，新北自2019年起的汐止大同路廊、2020年汐止新台五路廊、2021年淡水民權路廊、五股成泰路廊、2022新店復興路廊、2023八里龍米路廊、南勢角路廊、新烏路廊到2025年的中和中山路廊約194處路口，導入AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統。

這些設備能即時掌握路口車流狀況，並透過數據分析調整紅綠燈秒數，適度放寬高流量方向的通行時間，藉此提升路口通行效率，達到有效紓解車潮，經實測平均可減少5%道路旅行時間及15%路口延滯，節能減碳達每年200公噸。

今年要再完成鶯歌鶯桃路福德一路周邊與三重新莊的新北大道路廊，導入AI號誌。

鍾鳴時也說，新北兒童卡今年9月升級2.0版本，家長可持具備NFC功能的手機即可隨時隨地幫卡片加值，隨時隨地查詢卡月餘額與即時交易紀錄，卡片晶片安全強度再升級。

新北市長侯友宜今說，交通是支撐市民安居樂業的重要基礎，市府過去7年持續推動高快速道路網、低碳運具與人本交通政策，已逐步翻轉城市交通結構，未來將持續深化智慧運輸與多元照顧，打造安全、便捷且永續的移動環境。

他也預告，因應夏季高溫及油價上漲，自6月起將擴大開放約120處公有停車場，於每日11時至13時提供計程車免費停車2小時，作為運將朋友用餐及休憩空間，提升整體服務品質。

新北市6月起開放120處公有停車場，每日11時至13時提供計程車免費停車2小時，作為運將朋友用餐及休憩空間，提升整體服務品質。圖／新北市交通局提供
新北市6月起開放120處公有停車場，每日11時至13時提供計程車免費停車2小時，作為運將朋友用餐及休憩空間，提升整體服務品質。圖／新北市交通局提供

新北 紅綠燈 AI 塞車

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