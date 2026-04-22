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行穿線會發光！台南試辦智慧路口 夜間過馬路不再「摸黑賭命」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
交通局近期在安平、歸仁及鹽水路口試辦智慧路口計畫，民眾行經行穿線時可發現周邊亮起燈光線條。圖／南市交通局提供
交通局近期在安平、歸仁及鹽水路口試辦智慧路口計畫，民眾行經行穿線時可發現周邊亮起燈光線條。圖／南市交通局提供

「過馬路變得很有儀式感！」為改善行人路權並提升路口交通安全，台南市交通局近期邀集3家廠商針對全市4處路口，利用資通訊設備偵測行人並結合相關燈光、電子看板等方式，加強提醒用路人相互注意，其中，投影警示系統更吸引許多用路人目光，交通局表示，目前相關計畫仍在試辦階段，軟硬體設備測試預計本周末可完成啟用。

有民眾昨晚行經安平中華西路與永華路口時，發現行穿線亮起了燈光線條，相當驚喜，有用路人說，「新功能相當棒，晚上可以更清楚看見有路人經過路口」、「有燈光相當棒，否則僅把斑馬線漆成淺綠色，晚上昏暗根本沒用」。用路人多持正面好評，不過也希望政府可將行穿線重新劃設，否則相當「掉漆」。

交通局交管科長劉昆和表示，行人安全是全台各縣市關注焦點，本計畫選定車流量大的路口，利用多元燈光警示功能提升安全性，而投影警示系統則可提醒準備右轉車輛，注意前方路口正有行人穿越，讓駕駛能更直觀地察覺潛在路況，減少視覺死角造成的碰撞。

此外，既有斑馬線（行人穿越線）兩側也增設鮮明的紅色燈光線條，明確框出行人的行走區域，提醒行人不要走出安全範圍，同時也能對往來車輛產生強烈的視覺提醒，加強夜間或視線不良時的路口辨識度。

他提到，該系統目前在安平2處、歸仁1處及鹽水1處路口進行試辦，未來將視試辦成效，評估推廣至更多路口的可能，也盼透過科技手段加強警示，降低路口意外發生率，致力打造讓市民安心的行人友善交通環境。

行穿線兩側增設鮮明的紅色燈光線條，明確框出行人的行走區域，提醒行人不要走出安全範圍。圖／南市交通局提供
行穿線兩側增設鮮明的紅色燈光線條，明確框出行人的行走區域，提醒行人不要走出安全範圍。圖／南市交通局提供

交通局利用投影警示系統提醒準備右轉車輛，注意前方路口正有行人穿越。圖／南市交通局提供
交通局利用投影警示系統提醒準備右轉車輛，注意前方路口正有行人穿越。圖／南市交通局提供

台南市交通局邀集3家廠商針對全市4處路口，利用資通訊設備偵測行人並結合相關燈光、電子看板等方式，加強提醒用路人相互注意，近期在夜間試辦時吸引不少民眾目光。記者萬于甄／攝影
台南市交通局邀集3家廠商針對全市4處路口，利用資通訊設備偵測行人並結合相關燈光、電子看板等方式，加強提醒用路人相互注意，近期在夜間試辦時吸引不少民眾目光。記者萬于甄／攝影

台南 行人

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