五一勞動連假將至 高公局預估國道最高峰車流時間點出爐

五一勞動節連假將至，預期本次連假行駛國道用路人將以旅遊為主，且宜花東地區將迎來大批出遊旅客，國道5號恐出現車多壅塞現象。高速公路局根據歷年數據分析預估，本次國5南向尖峰日（連假前兩日）車流多集中於上午5點至下午5點，國5北向尖峰日（連假後兩日）車流則從上午9點陸續湧現並持續至深夜。

為鼓勵用路人搭乘公共運輸，連假期間國5實施大客車專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施；另為紓解尖峰車流，高公局規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。

因此，高公局呼籲民眾往返北宜地區可優先選擇搭乘大眾運輸工具，根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車平均可節省約30分鐘以上的行車時間。若用路人不方便搭乘公共運輸，仍有自行開車需求者，建議出門前可多利用高速公路1968App查詢即時國道路況，預先規劃行車時間及路線以避開壅塞。