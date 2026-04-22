聽新聞
0:00 / 0:00
五一勞動連假將至 高公局預估國道最高峰車流時間點出爐
五一勞動節連假將至，預期本次連假行駛國道用路人將以旅遊為主，且宜花東地區將迎來大批出遊旅客，國道5號恐出現車多壅塞現象。高速公路局根據歷年數據分析預估，本次國5南向尖峰日（連假前兩日）車流多集中於上午5點至下午5點，國5北向尖峰日（連假後兩日）車流則從上午9點陸續湧現並持續至深夜。
為鼓勵用路人搭乘公共運輸，連假期間國5實施大客車專用車道、通行路肩及不受儀控管制等優先通行措施；另為紓解尖峰車流，高公局規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，其中石碇南入封閉期間，將改為大客車專用入口，不影響大客車通行。
因此，高公局呼籲民眾往返北宜地區可優先選擇搭乘大眾運輸工具，根據過往經驗，搭乘國道客運相較自行開車平均可節省約30分鐘以上的行車時間。若用路人不方便搭乘公共運輸，仍有自行開車需求者，建議出門前可多利用高速公路1968App查詢即時國道路況，預先規劃行車時間及路線以避開壅塞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。