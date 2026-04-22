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日本恐有規模8以上地震？專家示警：2處爆強震 台灣就需高度警戒

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除了日本海溝之外，今年曾發生規模7以上地震的「澳洲板塊北邊」，未來也是強震的可能熱區。圖／郭鎧紋提供
除了日本海溝之外，今年曾發生規模7以上地震的「澳洲板塊北邊」，未來也是強震的可能熱區。圖／郭鎧紋提供

日本東北三陸外海20日下午發生規模7.7強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，日本海溝從去年底開始地震活躍，有發生規模8以上地震的潛力，民眾近期有相關旅日行程需特別注意，該起地震雖對台灣無直接影響，但若是琉球海溝中段或南段發生規模8以上強震，台灣就需高度警戒。

日本東北三陸外海4月20日下午4時52分發生強震，最初預估為規模7.4，後續不斷上修至規模7.5，最後將規模上修至7.7，震源深度從原先的10公里修正為19公里。

日本氣象廳當下除針對岩手縣、青森縣、北海道太平洋沿岸發布海嘯警報，後續日本內閣府與氣象廳也發布「北海道・三陸近海後發地震注意情報」。

其範圍涵蓋北海道（63市町村）、青森縣（28市町村）、岩手縣（23市町村）、宮城縣（全域35市町村）、福島縣（10市町村）、茨城縣（9市町村）、千葉縣（14市町村）等7個都道縣、共182個市町村，提醒民眾可能發生更大地震的預警機制，通常會在地震發生後2小時內發布。

郭鎧紋指出，本起地震成因與311大地震類似，都發生在日本海溝，若以最初判定地震規模7.4的話，威力等同64顆原子彈，是全球今年第二大強震。

郭鎧紋說，而日本氣象廳之所以會發布「後發地震注意情報」，主因和當年311地震相關，發生規模9的311地震前2天，附近曾發生規模7.3地震；1963年北海道外海也有發生規模7地震，18小時後再出現規模8.5地震的案例。

郭鎧紋表示，該起地震主因為太平洋板塊隱沒至北美板塊導致，其中，青森縣地區為日本長期關注的地震活躍區，2025年12月8日青森縣外海也曾發生過規模7.6強震，當時日本氣象廳甚至預告，一周內可能出現規模8以上強震。

郭鎧紋進一步指出，日本青森地震與311大地震都發生在日本海溝，311地震震央位於福島外海，此次地震則較北邊。過去幾年，日本岩手縣外海也曾發生過規模6.5以上的地震，推斷日本海溝的地震有「向北推進」的趨勢，地震範圍每次往北延伸百公里，但整體仍侷限於日本海溝。

郭鎧紋表示，根據統計，全球案例中，每周發生大規模地震的機率為0.1％，但若發生像20日東北三陸外海規模7.7一樣的強震後，未來1周再發生大地震的機率為1％，發生機率提高10倍。

郭鎧紋提醒，盡管此次地震與海嘯對台灣並無直接威脅，但要注意日本另一組菲律賓海板跟歐亞大陸板塊碰撞造成的琉球海溝地區，如果琉球海溝中段或南段發生規模8以上的地震，台灣就需高度警戒。

此外，除了需留意正在活躍期的日本海溝是否出現更大地震外，郭鎧紋也指出，包含「東加、萬那杜、印尼」一帶沿線，都是未來可能出現強震的熱區。

311大地震前2天曾發生規模7.3地震；1963年北海道外海也曾有發生規模7地震，18小時後再出現規模8.5地震的案例。圖／郭鎧紋提供
311大地震前2天曾發生規模7.3地震；1963年北海道外海也曾有發生規模7地震，18小時後再出現規模8.5地震的案例。圖／郭鎧紋提供

全球案例中，每周發生大規模地震的機率為0.1％，但若發生強震後，未來1周再發生大地震的機率為1％，發生機率提高10倍。圖／郭鎧紋提供
全球案例中，每周發生大規模地震的機率為0.1％，但若發生強震後，未來1周再發生大地震的機率為1％，發生機率提高10倍。圖／郭鎧紋提供

日本東北三陸外海地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致。圖／郭鎧紋提供
日本東北三陸外海地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致。圖／郭鎧紋提供

日本東北三陸外海20日下午發生規模7.7強震，日本氣象廳發布「後發地震注意情報」，提醒民眾注意更強地震。圖／美國地質調查局
日本東北三陸外海20日下午發生規模7.7強震，日本氣象廳發布「後發地震注意情報」，提醒民眾注意更強地震。圖／美國地質調查局

地震 強震 日本

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