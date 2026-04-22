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台東最美圖書館今開幕 民眾：走進去就不想出來

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
縣立圖書館整體空間質感簡直像五星級飯店的大廳，木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，讓人一踏進來就不自覺放慢腳步。記者尤聰光／攝影
縣立圖書館整體空間質感簡直像五星級飯店的大廳，木質設計、柔和光線與寬敞空間交織出舒適氛圍，讓人一踏進來就不自覺放慢腳步。記者尤聰光／攝影

台東縣重要文化建設再添新頁！有最美圖書館稱號的縣立總圖今啟用開幕，象徵縣內文化發展邁入全新階段，也為城市注入嶄新的閱讀動能。民眾：「走進去就不想出來了」。

開幕活動由九天民俗技藝團帶來震撼人心的鼓藝演出揭開序幕，東商原舞社展現在地青春能量，藝術家馬力歐則以沙畫細膩呈現圖書館興建歷程。壓軸登場的「大書帆船」啟動儀式，由表演團體「天團」打造創意小劇場，饒慶鈴與來賓共同登船，象徵以閱讀為起點，航向更寬廣的未來。

饒慶鈴表示，圖書館的完成不僅是硬體建設的落實，更是文化累積的重要象徵。她感謝各界一路接力投入，讓這項歷經14年、總經費逾8億元的重大建設得以實現。

她指出，新館試營運期間短短22天即吸引超過7萬人次入館，假日單日最高達5千人，另有2千人申辦新借書證，借閱量突破3萬冊，展現民眾對閱讀的高度需求與熱情。

新館由建築師張樞操刀設計，以「山嵐」為意象，將自然景觀融入建築語彙，並串聯吳明修設計的原有館舍，形塑兼具在地特色與現代感的閱讀空間。館內以「全齡共享」為理念，規畫親子、青少年、樂齡與多媒體等多元區域，滿足不同族群需求，並導入智慧設備，提升整體服務品質。

此外，館內設置佔地210坪的「台東探索館」，以沉浸式方式呈現地方歷史與文化，被形容為一本立體的入門書，讓民眾在閱讀之餘，也能深入認識這片土地的故事與溫度。

文化處指出，該案歷經4次設計競圖與19次工程招標流標，最終於去年完成主體與內裝工程，順利開館。未來將串聯周邊藝文場域，打造文化與生活融合的重要節點，進一步帶動城市發展。

縣立圖書館即日起營運時間為每週二至週日9時至21時（館藏區假日開放至17時30分），每週一、國定假日及每月最後一日休館。邀請民眾走進圖書館，在閱讀中沉澱心靈，感受屬於台東的文化風景。

台東縣立圖書館今啟用開幕，象徵縣內文化發展邁入全新階段，也為城市注入嶄新的閱讀動能。記者尤聰光／攝影
台東縣立圖書館今啟用開幕，象徵縣內文化發展邁入全新階段，也為城市注入嶄新的閱讀動能。記者尤聰光／攝影

新館由建築師張樞操刀設計，以「山嵐」為意象，將自然景觀融入建築語彙，並串聯吳明修設計的原有館舍，形塑兼具在地特色與現代感的閱讀空間。記者尤聰光／攝影
新館由建築師張樞操刀設計，以「山嵐」為意象，將自然景觀融入建築語彙，並串聯吳明修設計的原有館舍，形塑兼具在地特色與現代感的閱讀空間。記者尤聰光／攝影

許多民眾走進圖書館就不想離開了，真的很像文青咖啡館。記者尤聰光／攝影
許多民眾走進圖書館就不想離開了，真的很像文青咖啡館。記者尤聰光／攝影

台東 圖書館 饒慶鈴

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