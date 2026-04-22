南投焚化爐爭議未歇 彭啓明：還在地方程序 中央無法介入

南投縣政府規畫於名間鄉興建焚化爐引發的爭議未歇。環境部長彭啓明今受訪表示，他鼓勵以多元的方式來解決垃圾問題，目前程序還在地方政府，後續若送到中央審查，環境部、農業部會依權責嚴格把關，也期待南投縣府跟地方民眾多溝通，討論有沒有更好的做法。

環境部今於立院社福及衛環委員會進行「我國氣候變遷調適現況檢討與全球調適目標接軌之推動情形」報告，並備質詢。

針對民進黨南投縣長參選人温世政提出「雞尾酒療法」處理垃圾，彭啓明會前受訪時說，他鼓勵以多元方式解決垃圾問題，尤其南投在垃圾分類跟回收有很大進步空間，有參選人注意到問題 ，甚至以最高標準的隨袋徵收來提升資源回收率，藉此減少南投垃圾，是值得鼓勵、肯定的做法，但必須仰賴全體南投縣民一起做。

彭啓明進一步指，過去垃圾是跨區域調度處理，但許多中部縣市自身難保，南投仰賴其他縣市的機會等於停掉了，才導致堆置30幾萬噸垃圾，南投的垃圾挑戰非常大，但這不能只靠縣府，也必須靠民眾改變，過去垃圾議題不會占選舉版面，他樂觀其成有更多垃圾處理的討論。

對於有環團認為中央回收焚化爐預定地的國有地就能解決問題，彭啓明說，政府施政有一定程序，目前程序還在地方政府，未來若地方環評通過，環境部、農業部也會依嚴格把關審查。大家認為一刀切來結束爭議，但爭議結束後，垃圾處理還是地方事務，若中央涉入過多，就不需要地方政府了，政府權責分工，必須尊重地方政府，

彭啓明強調，名間焚化爐是全國關注議題，期待縣府跟地方民眾多溝通，南投垃圾處理幾十年來中央調度跟協助，前幾年要求縣府必須有處理設施，縣府願意做值得肯定，但有沒有更好的做法，還可再討論。

此外，有媒體問會不會擔心環境部預算遭刪減，彭啓明說，環境部預算相對少，他不擔心，但會擔心宣傳預算的部分，尤其是限塑、減塑政策宣導，要改變國人觀念必須靠宣導，若只能每天發臉書的話，效力恐怕沒那麼好。