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挺賴總統核電轉彎？核安會主委陳明真脫口：核電有助穩定電價
因應非核家園的轉彎，攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，日前已正式進入審查階段。立委今表示，假如台灣沒有核電，勢必面對電力必缺、電價必漲、空汙必增。核安會主委陳明真今指出，核電有助於電價穩定。
立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。
立委羅智強質詢時指出，樂見錯誤能源政策的改變，以前就已經預言，台灣若沒有核電，將面臨電力必缺、電價必漲、空汙必增的情況，自己狗吠火車了這麼多年，如今終於看到政策轉彎。
陳明真回應時直言，核電確實有助於電價穩定。
羅智強另指出，國外有核電重啟的經驗，核安會是否預估核三重啟要花多少時間？是否2年內有辦法通過審查？
立委柯志恩質詢時也問到，再運轉計畫審查相當考驗台電的回復和技術處理，以韓國為例，審查核電延役申請已經耗時3年了還沒重啟，預估是否也會這麼久？
陳明真表示，具體審查時間要以審查文件和相關進度為主，沒辦法承諾具體的再運轉時間。
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