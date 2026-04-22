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誰的13.5億還沒領！「威力彩」頭獎2得主神隱 台彩急尋中獎人

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協尋中獎人 「威力彩」頭獎13.5億元兩注皆尚未兌領

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
「威力彩」、「大樂透」尚未兌領資料。(圖:台灣彩券公司提供）
「威力彩」、「大樂透」尚未兌領資料。(圖:台灣彩券公司提供）

台灣彩券公司表示，今年2月12日「威力彩」開出新臺幣13.5億元的高額頭獎，由兩注均分，每名幸運得主各得稅前獎金6.77億元，惟這兩名得主迄今尚未出面領獎，領獎期限為今年5月12日（星期二），台灣彩券呼籲中獎人把握最後領獎期限，如未及時完成兌領，獎金將全數歸入公益彩券盈餘，亦將刷新公益彩券史上逾期未兌領獎金的最高紀錄。

此外，大樂透、威力彩今年累計開出的20注頭獎中，除2注「威力彩」各6.77億元尚未兌領外，還有其他4筆億元頭獎也還沒完成領獎程序。

今年 2月12日「威力彩」第115000013期頭獎，分別在新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」開出，頭獎總獎金13.5億元由2注均分，每注約得6.77億元，目前距離5月12日的領獎期限只剩下最後20天。台灣彩券公司指出，依投注系統資料的紀錄，這2張頭獎中獎彩券都是以電腦選號投注100元，且購買日期都是落在農曆年前，新竹市「金元寶彩券行」開出的中獎彩券購買日期為2月11日，新北市板橋區「福泰彩券行」開出的則是2月12日開獎當天購買，提醒民眾如曾於這兩天在上述兩家彩券行購買「威力彩」，務必儘速核對手邊彩券；只要符合第一區選號06、10、22、25、32、35，第二區號碼03者，別懷疑，幸運得主就是你。另，公益彩券逾新臺幣500萬元之獎項必須先透過高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私，且於兌獎前須經過彩券驗證程序，方能兌獎。高額兌獎專線：0800-024-500，服務時間為周一至周五09:00~17:00。

此外，台灣彩券公司指出，公益彩券歷年共有5筆單注獎金達1億元(含)以上的頭獎因未於領獎期限前完成兌領而全數歸入公益彩券盈餘。其中，單筆金額最高紀錄為97年4月14日開出的「威力彩」頭獎2.5億元，次高則為100年4月26日開出的「大樂透」頭獎1.99億元。若本次兩注「威力彩」頭獎各6.77億元的得主未能於領獎期限內完成兌領，將再次刷新公益彩券逾期未兌領獎金的單筆金額最高紀錄。

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