56歲家庭主婦久咳不癒 LDCT揪出不到1公分早期肺癌腫瘤

肺癌長期位居國人癌症死因之首，它的隱匿性常令民眾防不勝防。大千綜合醫院醫療副院長及胸腔內科醫師謝為忠分享臨床案例，一名56歲家庭主婦因慢性咳嗽就醫，透過低劑量電腦斷層（LDCT）成功揪出不到1公分的早期肺癌，經微創手術後恢復良好，謝為忠強調，「及早篩檢」是爭取更佳預後的關鍵。

謝為忠指出，肺癌最困難之處在於早期往往缺乏典型症狀，甚至完全沒有不適感，許多病人出現胸痛、呼吸不適或體重減輕才就醫，病情往往已進入中晚期。雖然一般胸部X光是基礎檢查，但對微小結節的偵測力有限。相對而言，低劑量電腦斷層（LDCT）不需施打顯影劑、檢查時間短且輻射劑量低，能更清晰地偵測肺部細微病灶，篩檢的意義在於高風險族群能更早發現問題，而非製造恐慌。

這名56歲女性病患不吸菸，因慢性咳嗽持續3個月就醫。初步X光檢查並無異樣，但醫師考量她的家族病史顯著（大姊罹患肺癌、二哥鼻咽癌、二姊乳癌），因此安排公費LDCT檢查，結果發現約0.65公分病灶，半年後第二次追蹤，病灶無明顯變化，但再過半年的第三次追蹤，病灶已增長至0.85公分。

謝為忠指出，在評估後，病人於大千醫院接受胸部微創手術切除，病理報告證實為右上肺微小浸潤性腺癌第IA期（極早期）。由於發現早，手術切除後即達到治癒效果，後續不需進行標靶、免疫或化療、電療，病人目前已回歸正常生活，僅需門診定期追蹤。

謝為忠表示，早期肺癌的臨床表現可能與一般感冒無異。目前政府提供高風險族群每2年一次的公費LDCT篩檢，對象包含具肺癌家族史者、重度吸菸者。肺癌並不可怕，關鍵在於「及早發現、及早介入」，如果民眾屬高風險族群，或出現久咳不癒、呼吸不適、胸痛、體重異常減輕等警訊，應盡速尋求專業醫師評估，透過精準篩檢把握黃金治療時機。

大千醫院副院長謝為忠呼籲，肺癌不可怕，關鍵在於及早發現、及早介入治療。圖／大千綜合醫院提供