其他國家是總統任命 立委：核安會應重新升格二級機關

負責我國核能安全的原子能委員會，在2023年5月29日於立法院會三讀通過核能安全委員會組織法，二級單位原能會降級為三級獨立機關核能安全委員會。立委指出，核三廠再運轉計畫也已進入實質審查，因應非核家園的轉彎，認為核安會應重新升格為二級主管機關。

攸關國內能源安全的核三廠再運轉計畫，正式進入審查階段。台電3月底送出核三廠再運轉計畫到核安會，核安會已確認送審文件的完整性符合申請要件，並已召開實質審查準備會議。另將於4月28日辦理地方說明會，透過聽取在地多元意見，作為後續審查作業的參考，相關作業可說是緊鑼密鼓的進行。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。

立委柯志恩質詢時表示，如今政府要重啟核電，核安會基於業務和預算等因素，應該要升格為二級主管機關，但行政院長卓榮泰說二級機關數量已經飽和，難道不覺得核安會目前的層級太低嗎？如今非核政策出現轉機，但感覺核安會卻被排除在施政圈之外。

柯志恩說，其他國家的核能安全機關層級與首長都是由總統、總理等任命，在台灣卻是三級單位，核安會難道不會委屈嗎？其實只要行政院願意就能調整組織層級，還是核安會都沒提出，只是被動接受？

陳明真並未直接回應，僅強調無論是二級或三級單位，這些都升級涉及「行政院組織法」，若有調整，確實對國際交流、核工人才培育會有幫助。