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春雨鋒面接近明午後變天！雷陣雨轟3天 周五北部低溫1字頭

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周四起到周六受鋒面接近、通過及東北季風增強影響，全台下雨，氣溫下降。本報資料照片
周四起到周六受鋒面接近、通過及東北季風增強影響，全台下雨，氣溫下降。本報資料照片

今日天氣高溫悶熱，但明天起鋒面接近，要變天了。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，明日起至周六留意雷陣雨，且氣溫也會下降，北部低溫只剩19度，明顯降溫。

林孝儒指出，今日台灣附近為西南風環境，各地大致為晴或多雲天氣，台東至恆春半島偶有地形降雨，午後各山區則有熱對流短暫陣雨機會，但整體雨勢都不大。氣溫方面，各地白天偏暖悶熱，早晚則較為舒適，日夜溫差仍大。

明天起天氣有明顯變化，林孝儒說，預測白天隨鋒面接近，下半天起由北往南通過台灣，並接續東北季風增強，各地天氣將由北至南陸續轉趨不穩定，有短暫陣雨或雷雨，這樣的天氣型態預估持續影響至周五。尤其周五鋒面通過期間，大氣環境高度不穩定，易有較強對流發展，帶來瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風等劇烈天氣。

氣溫方面，林孝儒說，受降雨及東北季風影響，周五各地氣溫也將明顯下滑轉涼，預測中北部至東部高溫約22至25度，南部高溫約26至29度，低溫約19至22度。

林孝儒指出，周六鋒面減弱遠離，台灣附近持續受東北季風影響，並有華南雲系東移的可能，各地氣溫仍偏涼，天氣以陰時多雲為主，且仍有局部短暫陣雨機會，但整體降雨強度將較前兩日減弱。下周日則隨東北季風減弱、水氣遠離，各地天氣可望逐漸好轉為晴時多雲，氣溫也將再回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

台東 東北季風 低溫

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