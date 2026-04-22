嘉檢攜手跨機關稽查塑膠工廠 確保原物料供應平穩

嘉義地檢署為掌握塑膠製品價格變動情形，避免原物料供應影響物價波動，於昨天下午啟動跨機關物價聯合稽查，前往嘉義市塑膠袋製造工廠實地盤點。檢察長蔡宗熙表示，物價平穩是民生福祉的基石，將嚴厲打擊破壞市場秩序之行為，確保民生物資不斷鏈。

本次行動由蔡宗熙指派主任檢察官陳靜慧，會同嘉義市調查站、消費者保護處、經濟部標檢局、財政部、農業部、公平交易委員會及嘉義市政府警察局等單位組成聯合稽查小組。稽查小組赴嘉義市塑膠袋製造工廠，針對進銷貨價格及供需情形展開調查。

稽查小組以塑膠袋製造商為重點，透過實地訪查掌握塑膠粒進貨價格及到貨量變動。目前塑膠原物料庫存充足，與往年同期相比並無異常囤貨情形。針對上游原料減產導致銷售價格上漲之趨勢，地檢署已密切關注，並督促相關單位預防廠商藉機哄抬物價。

蔡宗熙表示，將持續透過「查緝民生犯罪聯繫平台」，採取行政輔導與刑事偵查雙軌併行之作為，維護消費者權益。

穩定塑膠製品物價，嘉義地檢署聯合多單位實地盤點防哄抬。圖／嘉義地檢署提供