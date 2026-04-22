35歲動脈硬化！醫揭「口腔1異狀」紅腫像一扇沒關好的門釀全身發炎

牙周病不僅是口腔健康的問題，更可能對全身健康造成深遠影響。家醫科醫師陳欣湄指出，牙齦紅腫、刷牙流血等症狀看似微不足道，卻可能引發全身的慢性發炎反應，進而影響血脂調控及頸動脈健康。

陳欣湄在臉書粉專表示，當牙周組織長期處於發炎狀態，「紅腫的牙齦像一扇沒關好的門，細菌從這裡進入血液，發炎從這裡蔓延全身」，時，這與膽固醇及頸動脈硬化風險存在密切關聯。

2025年一項針對5300人的大型研究顯示，總膽固醇偏高者，嚴重牙周病的風險增加55%；壞膽固醇偏高者風險增加50%；三酸甘油脂偏高者風險增加35%。研究同時發現，牙周病組織中的免疫細胞存在異常活躍的脂質代謝現象，顯示口腔內的慢性發炎可能會影響全身血脂。

陳欣湄也分享最近一位病人案例，該病人因膽固醇過高前來就診，經檢查發現其牙齦明顯紅腫且一碰即流血，且病人距離上次就診牙科已過3至4年，陳欣湄建議病人先尋求牙醫治療，以改善牙周病。

此外，針對年輕族群的健康風險，陳欣湄認為，一項針對平均年齡35歲的研究顯示，患有牙周病的年輕人，其頸動脈內中膜厚度明顯高於同齡人，這代表動脈可能已經在悄然硬化。

雖然牙周病治療後，壞膽固醇可能會略微下降，好的膽固醇也會有所改善，但陳欣湄強調，這些變化的幅度並不大。牙周病與膽固醇之間的關係更像是一種互相影響的現象，治療牙周病並不能完全替代降血脂的健康管理。

此外，陳欣湄表示，她在門診遇到有牙周問題的病人，通常會建議補充脂溶性的維生素C，大約每天700毫克，一顆就夠了。因為牙齦的主要結構是膠原蛋白，而膠原蛋白的合成需要充足的維生素C。當血液中的維生素C濃度不足時，補充維生素C可以顯著降低牙齦出血。