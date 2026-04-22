賴總統稱須考量核電 陳明真：不會加速核三再運轉審查

環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，環團會後轉述，賴總統坦言因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。核能安全委員會主委陳明真今表示，賴總統的回應並不會加速核三廠運轉執照換照申請的進度，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安的審查標準。

環保團體昨在地球日前夕和賴總統會面，會中重申應落實非核家園的目標，以及老舊核電重啟則須環評等議題。不過環團會後轉述，賴總統坦言政府在能源部分確實遇到困難，因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。對於環團要求核電廠重啟需進行環評，賴總統則無回應。

面對非核家園政策的轉彎，核安會已於今年3月27日收到核三廠運轉執照換照申請及檢附再運轉計畫相關文件，也已依規畫進行程序審查。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會主委陳明真就「我國海域放射性物質監測執行現況及未來因應作為」進行專題報告，並備質詢。

陳明真受訪指出，賴總統的回應並不會加速核三廠運轉執照換照申請的進度，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安審查標準。

至於核電重啟是否應該環評，陳明真說，輻射防護相關的環境影響主責單位還是核安會，其他環境影響部分會和環境部進一步討論。

另核安會將於28日辦理地方說明會，邀請核三廠所在地的地方行政機關、民意代表與地方鄉親參加，透過聽取在地多元意見，作為審查作業參考。外界好奇我國首次核電重啟的重要場合，核安會主委是否會親臨參加。陳明真坦言自己不會出席，但無論地方是贊成或反對，核安會都會一一答覆大家的問題。