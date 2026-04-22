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女嬰遭桃園某托嬰中心教保員又摔又踹 市府：3年前案件已懲處

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
網路流傳桃園某托嬰中心涉嫌虐嬰，婦幼局調查貼文是3年前影片（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影
網路流傳桃園某托嬰中心涉嫌虐嬰，婦幼局調查貼文是3年前影片（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／攝影

網路今早流傳一則影片，內容稱一名10個月大女嬰被送到桃園南區某托嬰中心照顧，遭教保人員不當對待，貼文短短4小時吸引上千人分享。桃園市婦幼局表示，影片是2023年發生的事，已懲處相關人員，貼文與事實有出入，會進一步調查。

影片指出，該名教保人員多次拋摔女嬰，即使女嬰驚嚇大哭也沒停手。此外，她還踹過女嬰，甚至咬女嬰手中，造成女嬰手指多處傷痕；影片在網路流傳，多人撻伐托嬰中心與教保人員，有人留言「不會帶就不要做」，也有人搜出該托嬰中心曾經改名，桃園市議員王珮毓也關切此事。

桃園市婦幼局表示，影片事件發生在2023年，教保人員已經裁罰懲處，但影片提到的托嬰中心是該中心的新名字，不是事發時的名字，是否有其他不當管教事件，今天會再拍調查了解。

桃園市議員王珮毓強調兒虐零容忍，任何虐童行為應徹查到底、絕不寬貸。她表示，事件凸顯監控的重要性，托嬰中心應廣設雲端監控的「監管雲」系統，市府雖規定公托監控系統都要連線，但目前還有6間建置中，私託則是沒有，她還在努力爭取。

虐童 桃園 影片

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