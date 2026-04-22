快訊

MLB／鄧愷威2.2局無安打0失分奪中繼點！太空人牛棚放火遭守護者逆轉

從 Google 經理到拉麵職人 台日學霸夫妻的跨海創業路

逾1600億關稅退款企業不敢拿？川普喊「不申請我會記住」

聽新聞
0:00 / 0:00

水庫補水有機會？明起由北而南下3天 北部降溫幅度出爐

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，周四起三天是未來10天降雨較明顯的時段，全台都有雨，且桃園到台中有局部雷雨發生機會。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，周四起三天是未來10天降雨較明顯的時段，全台都有雨，且桃園到台中有局部雷雨發生機會。本報資料照片

明天午後就要變天了，不只下雨，溫度也明顯下降。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，周四起三天是未來10天降雨較明顯的時段，全台都有雨，且桃園台中有局部雷雨發生機會，周六則高雄、屏東降雨較多。且東北風較強，溫度明顯下降，北部不到20度。

賈新興指出，23日午後受鋒面及東北風影響，彰化以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨， 花東亦有零星短暫雨，而南花蓮至台東焚風發生的機率。24日鋒面南移及東北風影響，中午前全台各地有局部短暫雨，原本桃園、新竹雨較多，鋒面往台中、彰化方面南移，雨水較多。

至於25日水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，高雄、屏東降雨較多。26日至5月1日大致午後零星短暫雨，此外，也需觀察5月2日至4日西南風的趨勢，天氣會有變化。

賈新興指出，23日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後受鋒面及東北風影響，彰化以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨， 花東亦有零星短暫雨。24日鋒面南移及東北風影響，中午前各地有局部短暫雨，午後台中以北漸轉陰時多雲。25日水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，傍晚起嘉義以北漸轉陰時多雲 。

賈新興指出，26日午後宜花東山區及南投至嘉義山區有零星短暫雨。 27日午後各地山區有零星短暫雨。 23日留意南花蓮至台東焚風發生的機率。28日花東沿海有零星短暫雨，午後苗栗至嘉義及宜花東有零星短暫雨。29日午後苗栗以北山區及宜花有局部短暫雨，台中及南投亦有零星短暫雨。30日午後各地山區及北北基宜花東有零星短暫雨。5月1日午後各地有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

桃園 高雄 台中 天氣動態

延伸閱讀

周四劇烈變天 專家示警中南部大雨周日才好轉

大甲媽回鑾恐遇雨 氣象署：周四至周六慎防雷雨胞劇烈天氣

好天氣要掰了…周四下午變天 鋒面通過全台雷雨強風大降溫

今偏南風爆熱逾36度午後對流區偏北 鄭明典說是這原因

相關新聞

變天前先爆熱！南部飆36度 粉專：午後2大區域恐有「暖區暴雨」

天氣要變了，但今天很熱。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今日天氣受鋒面逐漸接近影響，白天位於春雨鋒面的「鋒前暖區」，環境轉吹偏南風到西南風，各地天氣均為多雲到晴、高溫炎熱型態。此外，由於太陽輻射加熱非常有效率，午後對流發展特別旺盛，宜花地區及其它山區仍有局部短暫陣雨的機率。

賴總統稱須考量核電 陳明真：不會加速核三再運轉審查

環保團體昨在地球日前夕和賴清德會面，環團會後轉述，賴總統坦言因應國際局勢變化，必須重新考量核電的使用。核能安全委員會主委陳明真今表示，賴總統的回應並不會加速核三廠運轉執照換照申請的進度，相關審查一定會按部就班，確保完全合乎核安的審查標準。

鋒面要來了！明起春雨下3天「全台紅通通」 這些區域防大雨

好天氣要變了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四起春雨72小時。乾熱好幾天之後，最新一波春雨，即將在周四來臨，一連三天，全台有雨。

今偏南風爆熱逾36度午後對流區偏北 鄭明典說是這原因

明天鋒面接近就要變天了，但今天吹偏南風，高溫悶熱。中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，氣候上，梅雨季前副高先西伸，過程中高壓西側的偏南風會將水氣推送到大陸華南和台灣，加上四川低壓的發展，偶爾會帶來一些雷陣雨。

8:31阿里山規模3.7地震 最大震度2級8縣市有感

4月22日嘉義阿里山鄉發生規模3.7淺層地震，最大震度2級，波及嘉義、高雄、臺南多地有感。未傳出災情，民眾請保持警覺因應餘震。

女嬰遭桃園某托嬰中心教保員又摔又踹 市府：3年前案件已懲處

網路今早流傳一則影片，內容稱一名10個月大女嬰被送到桃園南區某托嬰中心照顧，遭教保人員不當對待，貼文短短4小時吸引上千人分享。桃園市婦幼局表示，影片是2023年發生的事，已懲處相關人員，貼文與事實有出入，會進一步調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。