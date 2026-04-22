水庫補水有機會？明起由北而南下3天 北部降溫幅度出爐

明天午後就要變天了，不只下雨，溫度也明顯下降。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，周四起三天是未來10天降雨較明顯的時段，全台都有雨，且桃園到台中有局部雷雨發生機會，周六則高雄、屏東降雨較多。且東北風較強，溫度明顯下降，北部不到20度。

賈新興指出，23日午後受鋒面及東北風影響，彰化以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨， 花東亦有零星短暫雨，而南花蓮至台東焚風發生的機率。24日鋒面南移及東北風影響，中午前全台各地有局部短暫雨，原本桃園、新竹雨較多，鋒面往台中、彰化方面南移，雨水較多。

至於25日水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，高雄、屏東降雨較多。26日至5月1日大致午後零星短暫雨，此外，也需觀察5月2日至4日西南風的趨勢，天氣會有變化。

賈新興指出，23日桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後受鋒面及東北風影響，彰化以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨， 花東亦有零星短暫雨。24日鋒面南移及東北風影響，中午前各地有局部短暫雨，午後台中以北漸轉陰時多雲。25日水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨，傍晚起嘉義以北漸轉陰時多雲 。

賈新興指出，26日午後宜花東山區及南投至嘉義山區有零星短暫雨。 27日午後各地山區有零星短暫雨。 23日留意南花蓮至台東焚風發生的機率。28日花東沿海有零星短暫雨，午後苗栗至嘉義及宜花東有零星短暫雨。29日午後苗栗以北山區及宜花有局部短暫雨，台中及南投亦有零星短暫雨。30日午後各地山區及北北基宜花東有零星短暫雨。5月1日午後各地有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。