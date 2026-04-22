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8:31阿里山規模3.7地震 最大震度2級8縣市有感

聯合新聞網／ 台北訊
圖／擷取自中央氣象署網站
圖／擷取自中央氣象署網站

2026年4月22日08時31分45秒，嘉義縣阿里山鄉發生規模3.7地震，震源深度約13公里，屬於極淺層地震。震央位於嘉義縣政府東南東方約45.2公里處。此次地震最大震度為2級，範圍涵蓋嘉義縣番路鄉、高雄市桃源區及臺南市曾文區，屬輕微有感程度。

最大震度2級地區:嘉義縣、高雄市、臺南市

本次地震造成嘉義縣、高雄市及臺南市部分地區感受到輕微搖晃。依照震度分級，新制2級搖晃對多數人而言可察覺震動，電燈與懸掛物輕微擺動，靜止汽車也會稍微搖晃。此震度尚屬輕震範圍，無重大災害報告。

最大震度1級地區:雲林縣、南投縣、嘉義市、彰化縣、臺中市

除上述區域外，雲林縣、南投縣、嘉義市、彰化縣及臺中市部分地區有輕微震感，但多數人難以察覺。

本地震規模屬中小型能量釋放，震度未達3級，尚無須執行特殊震後應變措施。雖屬輕震，仍提醒民眾保持警覺，注意後續可能發生之餘震。地震發生時，請保持冷靜，室內應採取「趴下、掩護、穩住」的防護動作，避免靠近窗戶及懸掛物，並留意周遭安全環境。室外者宜站立空曠處，遠離危險建築及設施。駕駛者應平穩減速，避免急煞並注意交通安全。

此外，地震後應檢查水電瓦斯管線有無異常，並保持通訊暢通，聽取官方災情報告與指示。若發現建築物有安全疑慮，應立即疏散至安全地點。地震可能產生餘震，請勿掉以輕心，確保人身安全為上。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 臺南 高雄市

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