今偏南風爆熱逾36度午後對流區偏北 鄭明典說是這原因

明天鋒面接近就要變天了，但今天吹偏南風，高溫悶熱。中央氣象局前局長鄭明典在臉書指出，氣候上，梅雨季前副高先西伸，過程中高壓西側的偏南風會將水氣推送到大陸華南和台灣，加上四川低壓的發展，偶爾會帶來一些雷陣雨。

鄭明典指出，今年副高帶來偏南風的個案偏少，對流發展相對偏弱，降雨也因此大範圍偏少。

鄭明典說，今天看起來有比較明顯的偏南風，但是台灣上空高壓偏強，對流區可能偏北，氣溫還是稍偏高。預報上，要等明天清晨鋒面到達台灣之後，台灣才有比較強一些的降雨訊號。

中央氣象署指出，今天環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後對流發展，宜花地區及其他山區亦有局部短暫陣雨的機率；氣溫方面，各地白天高溫普遍來到29至32度，局部溫度會再更高一些，尤其南部近山區可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級。