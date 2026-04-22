嘉義蘭潭、仁義潭水庫蓄水跌破3成 跨區調水盼撐到梅雨季

農曆節氣穀雨已過，清明過後氣溫節節攀升，南台灣連日高溫飆破30度，讓原本就進入枯水期的嘉義水情雪上加霜。供應嘉義縣市民生與產業用水的仁義潭水庫與蘭潭水庫，近期蓄水率雙雙跌破3成，總蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情嚴峻。水利署副署長王藝峰說，仁義潭與蘭潭屬小型水庫，仰賴區域聯合調度機制支撐供水。目前嘉義地區用水，透過跨區支援，由湖山水庫、曾文水庫及烏山頭水庫等水源調度補給，有效控管雙潭出水量。目前整體供水仍維持穩定。

儘管清明連假期間迎來一波遲來春雨，但雨量有限，對水庫僅有「解渴」效果，無法有效回補蓄水。加上近期高溫持續，蒸發量大幅增加，使得水位持續下滑，讓地方民眾憂心，是否撐得到梅雨鋒面報到，甚至關注水情燈號是否升級、限水措施是否上路。

面對外界疑慮，水利署副署長王藝峰說，仁義潭與蘭潭屬小型水庫，仰賴區域聯合調度機制支撐供水。目前嘉義地區用水，透過跨區支援，由湖山水庫、曾文水庫及烏山頭水庫等水源調度補給，有效控管雙潭出水量。目前整體供水仍維持穩定，水位雖低，但尚未出現歷年嚴重下探情況，也未達調整水情燈號標準，透過聯合供水系統調節，每日供應量仍能支撐大嘉義地區每天30萬噸民生與產業需求。

此外，水利署將視氣象預報持續在集水區進行人工增雨作業，接下來關鍵仍在天氣變化。氣象預報，明天起鋒面南下，預期將帶來一波較全面降雨，成為水情能否回穩的重要轉折。水利署表示，將密切觀察降雨趨勢，必要時持續啟動人工增雨作業，力拚在梅雨季前穩住供水。眼前這場與時間賽跑的「水資源保衛戰」，能否順利度過枯水期考驗，仍有待天公作美。