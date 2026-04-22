變天前先爆熱！南部飆36度 粉專：午後2大區域恐有「暖區暴雨」

天氣要變了，但今天很熱。氣象粉專「林老師氣象站」指出，今日天氣受鋒面逐漸接近影響，白天位於春雨鋒面的「鋒前暖區」，環境轉吹偏南風到西南風，各地天氣均為多雲到晴、高溫炎熱型態。此外，由於太陽輻射加熱非常有效率，午後對流發展特別旺盛，宜花地區及其它山區仍有局部短暫陣雨的機率。

氣溫方面，各地白天高溫普遍來到30至33度，局部地區溫度還會再更高一些，尤其是南部近山區可能36度以上，彷若初夏。近中午前後的紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級，外出活動，籲請預先做好防曬，並多補充水份。

「林老師氣象站」指出，鋒前暖區指的是冷鋒或滯留鋒前緣，受偏南風或西南風控制的溫暖潮濕區域。此區氣溫較高、體感悶熱，常見晴朗或午後熱力對流天氣，但也容易堆積不穩定能量，當邊界層冷空氣侵入時，可能誘發極高強度的「暖區暴雨」。根據觀測統計，台灣在春季或梅雨季時，天氣常受此影響，伴隨強降雨機會俱時增大，是重點監測的天氣之一。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。