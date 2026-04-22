鋒面要來了！明起春雨下3天「全台紅通通」 這些區域防大雨

好天氣要變了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四起春雨72小時。乾熱好幾天之後，最新一波春雨，即將在周四來臨，一連三天，全台有雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，各國模式的最新雨量預報，三家預測都是全台紅通通，尤其是西半部預期雨量不少，在主流模式預報共識很高的狀況下，變數已經不大，全台春雨，大局已定。

下雨時程方面，周三白天持續乾熱，山區午後陣雨，深夜起北海岸會率先轉雨。

周四到周六春雨鋒面掃過，華南雲雨帶持續移入，周四起，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後的２到3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周日到下周一華南雲雨帶離去，各地由西向東，陸續雨停、放晴，但同時氣溫也會再度回升，會再度回到偏熱的狀況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。