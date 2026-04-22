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花蓮清晨規模4.2地震 最大震度2級

聯合新聞網／ 台北訊
圖／擷取自中央氣象署網站
圖／擷取自中央氣象署網站

2026年4月22日清晨5時59分15秒，花蓮縣近海發生芮氏規模4.2的地震。此次地震震源深度約36.2公里，屬於淺層地震。震央位於花蓮縣政府東南方約7公里海域，為花蓮縣近海地震帶的活動紀錄。

最大震度2級地區:花蓮縣

此次地震最大震度為2級，花蓮縣西寶地區感受到輕微搖晃。根據震度分級，2級震度表示大多數民眾可感受到搖晃，室內電燈與懸掛物輕微搖擺，靜止車輛亦有輕微晃動。

最大震度1級地區:南投縣、宜蘭縣、臺中市、彰化縣

此外，震波傳導至南投、宜蘭、臺中及彰化等鄰近縣市，當地普遍感受為1級微震，僅在靜止狀態下可感覺輕微晃動。

本次地震能量釋放適中，且震度未達3級，未造成明顯災害或需緊急防範措施。民眾仍宜保持警覺，檢查家居安全，如遇到震感，應依防震守則進行適當自我保護。

防震安全建議包括：室內應採取趴下掩護穩住的姿勢，避免靠近易碎玻璃及懸掛物，避免慌張奔跑。室外則應遠離建築物及電線桿，至空曠地區避難。駕駛時應穩握方向盤，避免緊急煞車，待震動停止後減速安全停車。

地震後請注意檢查是否有人受傷，檢視水電瓦斯設備有無損壞，並持續收聽官方災害通報，避免前往災區及警戒餘震可能發生。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

宜蘭縣 宜蘭 地震

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