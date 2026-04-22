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健康主題館／長者易被詐騙 大腦退化失防備

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
高齡長輩易受騙，失智症患者受騙風險更是倍增。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
高齡長輩易受騙，失智症患者受騙風險更是倍增。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

隨著高齡人口持續增加，長輩遭詐騙案件屢見不鮮，醫師表示，這並非單純因為年長者「糊塗」或單一區域受損所致，而是與大腦因年齡增長所產生的生理與功能變化密切相關，導致長輩在面對複雜詐騙情境時更容易失去防備。但目前沒有藥物或訓練可以解決這件事，只能透過「輔助宣告」，為失智家庭提供安全保障。

台北榮總神經醫學中心副主任傅中玲說，失智症對判斷力的影響是整體大腦功能衰退的結果，並非單一區域受損所致。詐騙集團極其進化，擅長利用人性弱點與激烈的語氣施壓，即便是一般健康成人也可能受騙，對於輕度認知功能障礙（MCI）或失智症患者而言，受騙風險更是倍增。目前尚無特定藥物或訓練能直接「增加判斷力」，延緩退化雖是醫療目標，但無法完全杜絕判斷失準。

邏輯推理衰退 容易相信陌生人

精神科醫師楊聰財表示，從神經科學角度來看，大腦前額葉皮質隨著年齡增加會逐漸退化，該區域則是負責邏輯推理、風險評估與抑制衝動等高階功能。但當相關神經傳導物質效能下降時，長輩在面對突發狀況或強烈情緒刺激，例如詐騙電話中的緊急催促與威嚇，就較難冷靜分析資訊，容易轉而依賴直覺反應。

其次，與風險警覺相關的腦區，例如腦島與側杏仁核，其對負面訊號的反應也會隨年齡變得較遲緩，這使得長輩對於「不可信」或潛在危險的訊息敏感度降低，更容易對陌生人產生信任感，削弱原本的防詐機制。

渴望情感連結 聽到中獎忘風險

在資訊處理方面，長輩的大腦在面對大量且複雜的新資訊時，處理速度與彈性會下降，楊聰財指出，詐騙集團就常利用專業術語、多重指令或快速節奏進行資訊轟炸，使長輩在認知負荷過重的情況下，傾向採取簡化判斷的方式，降低對細節的質疑能力。

長輩也普遍存在「積極偏誤」，楊聰財說，長輩較傾向接收正面與和諧的訊息，避免衝突與負面情緒。詐騙者常透過關懷問候、建立情感連結等方式，營造信任關係，讓長輩在維持這種正向互動的過程中，忽略潛在風險；另一方面，大腦的獎賞系統在面對高報酬或中獎訊息時仍可能維持敏感，當詐騙話術涉及投資獲利或意外之財時，對收益的期待可能掩蓋對風險的判斷，加上對損失的恐懼，會進一步影響長輩決策。

聲請「輔助宣告」 保障失智者

若家中長者已出現明顯認知功能問題且名下有重要資產的話，傅中玲建議，應盡早尋求法律途徑聲請「輔助宣告」。透過法律程序限制其部分民事行為能力，能有效防止患者在無法辨識行為後果的情況，日常生活中對失智老人的防詐訓練與一般老人無異，重點在於減少詐騙資訊的接觸。

楊聰財提醒，理解這些隨年齡產生的腦部變化，有助於社會以更同理的角度看待長輩受騙問題，並透過家庭支持、金融防護與教育宣導，建立更完善的防詐安全網，以降低高齡族群受害風險。

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