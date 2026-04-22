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健檢的無聲警訊——肺毛玻璃狀病變

聯合報／ 廖頌揚／彰化秀傳紀念醫院胸腔外科醫師
電腦斷層影像呈現肺部有毛玻璃狀結節（箭頭處）。圖／廖頌揚醫師提供
電腦斷層影像呈現肺部有毛玻璃狀結節（箭頭處）。圖／廖頌揚醫師提供

48歲的張先生，3年前公司健康檢查接受低劑量電腦斷層掃描（LDCT），意外發現右上葉有一顆1.2公分的毛玻璃狀結節，由於他無咳嗽、胸痛或其他不適症狀，醫師建議定期門診追蹤，每半年進行影像檢查。前2年結節大小穩定，未見異常變化；然而，去年影像顯示，該結節增大至1.8公分，且出現部分實性成分，醫師建議進一步評估。

長期存在且增大 可能是癌症

張先生接受支氣管鏡與影像導引肺穿刺，病理報告顯示，為非典型腺瘤樣增生，但由於毛玻璃狀結節若伴隨實性成分，惡性機率較高，仍無法完全排除早期肺癌的可能性，因此轉診至胸腔外科。最終，他接受微創肺葉切除手術，術後病理證實為一期肺腺癌。所幸，腫瘤仍屬極早期，術後無需輔助治療，目前恢復良好，持續門診追蹤中。

肺部毛玻璃狀結節是一種在電腦斷層影像上呈現半透明、雲霧狀的病變，可能由發炎、感染、間質性肺病變，甚至早期肺癌所引起。隨著低劑量電腦斷層普及，愈來愈多人在健康檢查中，發現有這類結節。

根據研究，純毛玻璃結節惡性機率較低，但若長期存在且增大，則可能為原位癌或早期浸潤性肺腺癌。若病變呈現部分實性，則惡性風險更高，應積極監測或進一步檢查。

結節6mm有變化 就須評估

對於毛玻璃狀結節病變，醫師通常會依據以下因素決定是否追蹤或進一步檢查：

1.大小與變化：小於6mm的結節，通常建議每年追蹤；若超過6mm且有變化，則應進一步評估。

2.實性成分：若毛玻璃狀結節內部出現實性區域，應高度懷疑惡性，建議進一步診斷或手術。

3.生長速度：若短期內明顯增大，建議及早介入處理。

早期治療能治癒 應定期篩檢

毛玻璃狀病變雖然不一定是癌症，但若有高風險特徵，應積極監測與治療。隨著醫療技術進步，低劑量電腦斷層已成為早期肺癌篩檢的重要工具，讓許多患者能在腫瘤尚未轉移前接受治療，並獲得良好預後。

張先生的案例顯示，透過定期篩檢與適時手術，即使是早期肺癌，也能透過微創手術治癒，恢復正常生活。

癌症 腫瘤 肺癌 LDCT 結節

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