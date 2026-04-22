健康你我他／睡前細讀張愛玲 最舒心的保養品

張愛玲的第一本短篇小說集。圖／爾玥提供

AI時代和3C時代的結合，沉重書本被手機屏幕上的文字所取代；實體書店被網路商城所取代；購物車裡已不再放入實體書而是購入電子版本。然而，偶爾翻開書籍，或許是一種自我修復呢。

經歷過實體書店到網路商城的時代，也經歷過紙本書被電子書和3C產品所取代，我不排斥3C產品，因為工作和社交都需要，根本沒辦法捨棄，但浸泡在3C的狀態下，不僅傷眼睛，寫錯字也比以往多。研究指出，若長期沒有閱讀，認知功能會退化，這樣的現象已經逐步年輕化，因此，我告訴自己，偶爾要看看書，多動動腦。

近期正在看的一本書，是作家張愛玲的第一本短篇小說集，出版八十周年，我知道這位著名的女作家，但不曾買過她的作品，正逢逛書店，看到了這本書，就買來細細品味一番。

每晚睡前看一小篇，我很喜歡張愛玲筆下故事的女子，雖然都是華麗開場、結局蒼涼的下場，但她們勇敢和狼狽並存著。在那個封建的年代，她們的拜金作風不被喜愛，其實何罪之有？不過就是追求更實際的層面而已。換作在這個世代，拜金這個詞語搞不好是愛自己的表現呢。

閱讀是成本最低的保養品，省去瓶罐即期的壓力，一罐保養內在和外在，舒心又省空間，我會保持這樣的保養，太方便了。