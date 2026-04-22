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喝珍奶沒揪不算 職場霸凌定義 明列5要件

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

職安法職場霸凌防治專章預計七月上路。勞動部昨預告相關子法，明列五種霸凌行為樣態，包括言語暴力、社交排斥、職務干預、權力濫用、名譽侵害等。針對網友常戲稱的辦公室吃雞排、喝珍奶「沒揪」，勞動部官員說，因辦公室揪吃喝與業務執行無關，不屬職場霸凌，不過仍須視情境而論。

勞動部昨預告職安法附屬法規「職場霸凌防治準則」草案。有關職場霸凌的成立要件，包括在勞動場所執行職務，事業單位人員利用職務或權勢，逾越業務必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱等不當言行，導致勞工身心健康受害。若情節重大者，不必持續發生一次也可能成立。

職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美說，這五項要件缺一不可，利用職務不僅限上對下的權勢關係，包括平行的同事關係，甚至下對上也算，派遣勞工也適用。

不少主管擔心管理權行使合不合理很模糊，若要求下屬工作績效，將被質疑霸凌。不過彭鳳美表示，假設該業務平均一個月可完成，主管卻限定三天內完成，就算不合理，職安署後續將訂指引、樣態供企業參考。

彭鳳美說，新法規定被霸凌的勞工必須在霸凌行為終了的三年內申訴，離職後也必須於一年內提出。若霸凌行為人是公司的最高負責人，新法也明定勞工可向地方政府申訴。

勞動部強調，若違反相關規定最高可處三百萬元罰鍰，且得依事業規模、性質或違反情節，加重至法定罰鍰最高額二分之一，最重可罰到四五○萬元。

勞動部 職場霸凌

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