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華航星光馬拉松 10月31日登場

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
華航董事長高星潢（中）宣布二○二六年馬拉松星光夜跑開始報名，與民眾相約十月卅一日一同在台北大佳河濱公園跑起來。圖／華航提供
華航董事長高星潢（中）宣布二○二六年馬拉松星光夜跑開始報名，與民眾相約十月卅一日一同在台北大佳河濱公園跑起來。圖／華航提供

「二○二六華航馬拉松 星光夜跑」將於十月卅一日在台北大佳河濱公園登場，即日起開放網路報名。今年規畫半程馬拉松組廿一公里、漫遊健跑組十公里及親子星空組六公里等三大組別，以「親子嘉年華」為主題，打造一場結合親子運動、戶外市集、星光音樂會與公益合作的路跑活動，邀民眾大手牽小手，一同跑進華航馬拉松。

昨報名啟動儀式由華航董事長高星潢主持，華航支持的運動選手、極地超馬冠軍陳彥博、瑞星韻律體操創辦人藝人瑞莎，以及主要贊助商中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠、本次活動指定運動品牌BROOKS總經理Meggie也蒞臨現場。

本屆賽事持續規畫「公益組」，邀請身心障礙跑者及陪跑員免費報名參與，以及「永續選手組」，鼓勵跑者減少領取紀念衣與毛巾等一次性物資，並提供報名優惠，落實減廢行動。

為鼓勵民眾參與，凡是華夏會員報名參加，半程馬拉松組完賽後即獲贈二一○○哩、漫遊健跑組一千哩、親子星空組六百哩；使用中國信託華航聯名卡鼎尊無限卡付款可享報名費八折優惠、中國信託華航聯名卡享八五折優惠，中國信託全卡友享九折優惠；完賽跑者現場更可參加抽獎，包括長程線豪華商務艙及豪華經濟艙來回機票、華夏會員哩程一萬哩等超過六十項好禮。

本屆賽事持續推出由知名跑步教練徐國峰領軍的「華航馬拉松品牌訓練營」，將自八月開始透過系統化課程與實戰訓練，協助跑者規畫訓練計畫。

活動報名網址由此去

華航 馬拉松

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