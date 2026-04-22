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外籍生染麻疹 5年首例

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

我國新增一例麻疹境外移入個案，個案為北部一名外籍男學生，三月底入境、四月初因發燒、結膜炎及紅疹等症狀而就醫，經採檢送驗確診麻疹。疾管署發言人曾淑慧表示，此為近五年首例外籍學生確定病例，已發函教育部，針對外籍學生加強防疫宣導，做好健康監測。

經過疫調，衛生單位匡列相關接觸者一六二人，預計監測至五月一日。另公布個案在可傳染期（四月七日至十二日）活動足跡，集中在士林餐廳、陽明山麥當勞、附近超商，及文化大學校內餐廳，相關場域均已完成清消作業，疾管署提醒，曾與個案足跡重疊者務必進行自主健康監測，避免疫情擴散。

曾淑慧說，很多外籍學生至國內大專院校就讀，而這是近五年來第一位外籍學生確診麻疹個案，為此，疾管署發公文給教育部，希望教育部督導各級學校，多多宣導麻疹症狀及預防措施，再者，從流行地區來台的外籍學生應加強自我健康監測，如在入境二十一天內出現發燒、紅疹、結膜炎等，務必儘速就醫。

據統計，國內今年累計八例麻疹病例，年齡介於未滿一歲至五十多歲，其中二例為國內感染病例，六例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼及吉爾吉斯等各一例；另二例國內感染，為二起群聚相關個案，均監測期滿。

國外麻疹疫情嚴峻，以日本為例，今年迄四月八日累計報告二三六例，為近七年同期最高，分布以東京都、鹿兒島縣為多。曾淑慧提醒，國人如至流行地區，應提高警覺，如有必要，可於出發之前至各大醫院旅遊醫學門診，評估是否自費接種麻疹疫苗。

麻疹 外籍生 陽明山

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