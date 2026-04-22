發芽恐慌 卓揆：美馬鈴薯逐顆檢查

美國發芽馬鈴薯輸台恐流入市場，引發國人憂心。國民黨王鴻薇昨質詢時批評美國馬鈴薯檢疫條件放寬，質疑台美對等貿易協定（ＡＲＴ）犧牲食安，到底換到什麼？行政院長卓榮泰說，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場，「我們會整櫃的檢查，每一顆拿出來檢查的」。

對此，國民黨立委羅廷瑋表示，閣揆卓榮泰在國會殿堂給出世界檢疫史上最震撼的承諾，但這套超越科學與人力的「卓式檢疫大法」，恐怕只是為了護航貿易協定的政治謊言。國會殿堂無戲言，卓榮泰承諾的「每一顆拿出來檢查」，即日起就是台灣食安的最高標準，若行政院最終拿不出具體執行數據，證明真的做到了逐顆檢查，就是徹頭徹尾的欺騙國會、藐視食安。

國民黨立委馬文君指出，一旦馬鈴薯發芽，龍葵鹼毒素擴散到整顆果實，政府不能將檢疫、篩檢責任丟給民間加工廠，若工廠漏看、漏篩，製成薯條、薯餅進入民眾肚子，該由誰負責？她主張，邊境查獲發芽馬鈴薯須堅持整批退運，再者，監管量能須透明，證明邊管、民間均有足夠人力、能力可逐批檢驗龍葵鹼。

王鴻薇質詢，台美對等貿易協定放寬發芽馬鈴薯進口規定，民進黨為美國頒布特規辦法，從整櫃退回變成單顆剔除，但美國關稅效力還沒確定，民進黨政府就先送出食安大禮，犧牲食安到底換到什麼？

卓榮泰答詢，強調檢疫四項原則，包括對毒性檢驗標準不變且會加嚴；美方出口時有發芽或是沾有土壤者，不會過出口；進到我國後有發芽或腐爛，將整顆丟掉，「不是把它們挖掉」；發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯絕對不會進入市場，會層層把關馬鈴薯進口。

衛福部長石崇良解釋，政府對於食品衛生標準完全沒有變，只要驗出龍葵鹼超過標準，就是整批退。農業部長陳駿季強調，絕對不會讓腐爛、發芽的馬鈴薯流到市場。