兒少權法修正 民團：兒少死因回溯應擴至18歲

衛福部預告「兒少權法」修正草案，民團則點出三大遺憾之處，一為擴大死因回溯年齡至十八歲，本次並未入法，再者，兒少網路安全管理仍有缺失，以及衛福部應強化預算投入，並提升兒少主管機關層級，否則徒法不能以自行。

靖娟基金會執行長許雅荏指出，兒少車禍等事故傷害，死亡年齡多集中在青少年階段，但現行兒少死因回溯只做到六歲，民團多次倡議放寬年齡至十八歲，然本次修法仍未見納入。衛福部雖強調，交通部已分析車禍死傷資料，相關部會各自為政，恐難系統性針對兒少事故擬定預防性策略，建議比照英國作法，將死因回溯年齡擴大至十八歲，並針對輕生案例另行調查分析。

因應數位環境，許雅荏指出，政府應更重視兒少網路安全，要求數位平台承擔更多責任，目前許多兒少謊報年齡資料，登入社群、遊戲平台，在心智不夠成熟情況下，接觸許多不當訊息。澳洲嚴格規定，十六歲以下兒少禁止使用社群，衛福部應比照辦理，訂定子法時，強化兒少網路安全管理。

青少年自立發展社會福利基金會董事長洪錦芳指出，除了立法以外，政府應強化青少年相關政策預算編列，以及提高兒少專責機構部會層級，因為兒少議題涉及面向較廣，而現行社家署，或未來新設的兒家署，因層級過低，難與教育部、勞動部等跨部會溝通。

洪錦芳呼籲，政府調整兒少政策，應強化青少年支持體系，不應只是救急、救窮，在把孩子養大的同時，應設法把孩子「養好」，培養足夠的競爭力。