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兒少權修法杜絕虐待 增剴剴案條款

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部昨預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，明定兒少身心虐待新增身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待，罰則最高六十萬元。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
衛福部昨預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，明定兒少身心虐待新增身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待，罰則最高六十萬元。示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

兒少虐待事件頻傳，衛福部昨預告「兒童及少年福利與權益保障法」修正草案，明定九種兒少身心虐待樣態，其中新增身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等。另納入「剴剴案條款」，嚴定地方主管機關在收出養程序中的守門角色，擁有兒少收出養權責，且拉高至法律位階。

「兒童及少年福利與權益保障法」已有十五年未大幅修正，衛福部次長呂建德表示，此次修法將從制度面補強社會安全體系，草案將預告三十日，預計於五月中旬召開公聽會，廣納各界意見，確保兒少最佳利益。

衛福部社家署署長周道君指出，本次修法參考聯合國權利公約（ＣＲＣ）架構，條文從現行一一八條擴至一六五條，為避免剴剴案悲劇重演，衛福部雖透過行政命令，將兒少收出養權責改由地方政府認定，但這次修法在「兒少權法」中明訂，將公權力介入拉高至法律位階。

現行「兒少權法」規範，任何人不得對兒少進行「身心虐待」，草案則進一步明定身心虐待樣態，新增了身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等四項，共計九項樣態，依情節輕重，給予不同處罰程度。

周道君指出，若為兒少工作者，如教保員等，情節較輕者可停權一至十年，若情節嚴重可永久停權。至於罰鍰則分六千至六萬、六萬至六十萬等二種級距，若父母為施暴者，也須受罰，若評估結果為「不適任」，將依法安置受虐兒少。

現行法規雖對教保員、保母、安置機構從業人員等，訂「消極資格」規定，曾涉犯家暴、性侵、兒虐等可能危及兒童安全者，不得任職，周道君表示，本次修法納入未被規範的所有「兒少工作者」（如營隊老師、教練等），比照國外「兒少工作證」制度，只要有過前述犯行，均不得任職。

現行「兒少權法」第六十九條限制媒體揭弊，以致台北市幼兒園園長之子連續性侵案，媒體雖接獲爆料，卻受「兒少性侵案不得揭露足以辨識被害人身分」規定，而無法報導。為此，本次「兒少權法」修正草案，放寬媒體只要確保「不特定人」，即一般路人甲乙，無法辨識兒少身分，即可報導兒虐案，確保媒體可落實揭弊。

五百社工今上街 要政府道歉

台北地院於本月十六日以過失致死罪，判處剴剴案社工陳尚潔二年徒刑、不得緩刑，引發社工眾怒，台北市社工職業人員工會等逾卅社工團體、逾五百名社工於今天上午至行政院前陳抗，訴求孩子未被接住是國家責任，國家才是兒少權益保證人，要求政府正式道歉。

修法 兒少權法 虐童

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